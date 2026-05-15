Андрій Данилко не впізнав Leleka під час першого знайомства на Євробаченні (відео)

Юлія Відміцька
Leleka та Ярослав Джусь позують разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь
фото: Іnstagram/leleka_music
Андрій Данилко з’явиться на сцені Євробачення у ролі гостя

Український співак Андрій Данилко зустрівся з представницею України на Євробаченні 2026, однак не впізнав її з першого разу. Курйозне відео із цим моментом розлетілося мережею, розповідає «Главком».

Андрій Данилко вперше познайомився з Leleka у Відні напередодні другого півфіналу Євробачення 2026. Однак, побачивши співачку, Данилко з подивом заявив, що не знає, хто вона. За словами співака, він не упізнав виконавицю через те, що вона була одягнена у чорне вбрання.

Після цього він пожартував та покликав співачку до себе. Артисти обійнялися та зробили спільні кадри. «А хто ви? Багата будете, не впізнав. А ну, лети до мене, лети в шпаківню», – сказав Данилко співачці.

Андрій Данилко у своєму образі Вєрки Сердючки з піснею «Dancing Lasha Tumbai» посів друге місце на Євробаченні-2007 у Гельсінкі. Цього року він також виступить на Євробаченні разом із Русланою в одному з епізодів шоу, як легенди конкурсу.

Як повідомляв «Главком», під час фіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться 16 травня у Відні, на сцені виступлять культові учасники різних років. Цьогоріч «Євробачення» відзначає 70-ту річницю. З цієї нагоди в межах шоу «Свято! – грандіозна зустріч зірок «Євробачення» на сцені виступлять як сучасні артисти, так і легенди конкурсу минулих років. Серед них Руслана та Вєрка Сердючка. 

До слова, перед стартом другого півфіналу Євробачення-2026 представниця України, Leleka, отримала потужну підтримку від справжніх легенд конкурсу. Підготовка у Відні супроводжувалася не лише виснажливими репетиціями, а й зворушливими зустрічами з тими, хто вже вписав ім'я України в історію європейської музики. Так, в Instagram-сториз співачка опублікувала знімок, де вона позує разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь, незмінною «мамою» Вірки Сердючки. Знаменитий дует уже прибув до австрійської столиці, адже вони стануть почесними гостями грандіозного фіналу конкурсу.

