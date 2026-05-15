Атака на Київ забрала 24 життя, Leleka у фіналі Євробачення: головне за ніч 15 травня

Вікторія Літвінова
Дайджест новин, що сталися у ніч на 15 травня 2026 року

Ніч на 15 травня стала однією з найтрагічніших для Києва за останні місяці: після масованого ракетного удару Росії кількість загиблих у Дарницькому районі зросла до 24, серед них – троє дітей. Паралельно Україна зафіксувала добрі новини з Відня: Leleka пройшла до фіналу Євробачення. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 травня. 

Київ: 24 загиблих, донька полеглого воїна – серед жертв

Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі столиці триває всю ніч без зупинок. Станом на 06:00 кількість жертв зросла до 24 – троє з них діти. У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби: на комунальних будівлях приспущено прапори, розважальні заходи скасовано.

Серед найтрагічніших деталей ночі – загибель Любави, молодшої доньки полеглого захисника Євгена Яковлєва з позивним «Рижий». Боєць загинув на фронті у квітні 2023 року – ракета влучила саме в будинок, де жила його сім'я. Дівчинку 2013 року народження рятувальники виявили під завалами. Доля старшої доньки, яка також могла перебувати у будинку, наразі невідома – пошуки тривають.

Leleka – у фіналі Євробачення-2026

Українська співачка Leleka пройшла до фіналу Євробачення-2026, посівши друге місце серед фіналістів другого півфіналу. Представниця України виступала під дванадцятим номером на сцені Wiener Stadthalle з піснею Ridnym – разом із бандуристом Ярославом Джусем. Фінал конкурсу відбудеться 16 травня.

Трамп і Сі: Тайвань – головна умова Пекіна

Перший день переговорів у Пекіні засвідчив принципову різницю в позиціях: Трамп говорив про особисту симпатію та «фантастичне майбутнє», тоді як Сі Цзіньпін з перших хвилин окреслив межі. За даними NYT, китайський лідер попередив: неправильне вирішення тайванського питання поставить відносини двох країн у «надзвичайно небезпечну ситуацію». Після зустрічі Білий дім і Пекін оприлюднили заяви з різними акцентами – американська сторона Тайвань не згадала, китайська винесла його на перший план. Окремо Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану.

Масована атака безпілотників по Росії

Вночі безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Головним об'єктом удару став Рязанський нафтопереробний завод «Роснєфті» – над підприємством здійнявся густий стовп диму, очевидці фіксували численні вибухи. Вибухи також лунали в Брянську, Таганрозі та в районі військового аеродрому в Єйську. Офіційних підтверджень з боку жодної зі сторін поки немає. 

