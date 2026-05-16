Євробачення-2026: досьє на усіх учасників фіналу

Знайомимося з виконавцями, які змагатимуться за трофей ювілейного конкурсу

Уже сьогодні, 16 травня 2026 року, о 22:00 розпочнеться фінал ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні. У ньому за перемогу змагатимуться 25 країн, серед який буде і Україна. У цій новині «Главком» розповість детальніше про кожного виконавця.

1. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

Søren Torpegaard Lund виріс в маленькому данському містечку Гудме. Вже у 10 років знайшов своє покликання у світі музичного театру. У 17 років подав документи до Данської національної школи сценічних мистецтв, увійшовши в історію як наймолодший абітурієнт, якого коли-небудь приймали до цього навчального закладу. З того часу він почав професійно працювати як співак, танцюрист і актор, знявшись у деяких із наймасштабніших постановок Данії.

Søren зіграв роль Тоні у Вестсайдській історії, Ангела у Kinky Boots та Ромео у Ромео і Джульєтті, і це лише деякі з його найвідоміших ролей. Останніми роками артист розширив свою діяльність у музичній індустрії, ставши автором пісень та виконавцем. Тепер, замість того, щоб розповідати чужі історії, Søren Torpegaard Lund хоче висловити себе через власну музику.

2. Sarah Engels – Fire («Вогонь»)

Сара Енгельс вперше здобула загальнонаціональну популярність у 2011 році, ставши відомою мільйонній аудиторії завдяки участі в шоу Deutschland Sucht Den Superstar. Її дебютний сингл Call My Name та альбом Heartbeat принесли співачці миттєвий успіх у чартах, а також номінацію на премію Ехо. Її багатогранність робить Сару Енгельс однією з найпопулярніших артисток Німеччини: від другого місця в шоу Let's Dance до перемог у шоу Das große Promibacken, The Masked Singer та Dancing on Ice, а також регулярної роботи в якості ведучої, актриси та актриси озвучування. У 2025 році вона випустила свій останній наразі альбом Strong Girls Club. Вона завершила рік, вийшовши на музичну сцену, зігравши головну роль у кельнській постановці «Мулен Руж».

3. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)

Ноам Беттан вважається одним із найвиразніших виконавців серед нового покоління ізраїльських артистів. Народившись в Ізраїлі у французькій родині, він виріс у середовищі різних культур, мов та музичних традицій: ця подвійна ідентичність і досі формує його музичний стиль. Поєднуючи сучасний поп із щирою відвертістю автора-виконавця, співак відомий своїм багатогранним, емоційно зарядженим вокалом.

Уперше він привернув увагу всієї країни своїм проривним хітом Buba, який став вірусною сенсацією. У 2023 році він випустив свій дебютний альбом Me’al HaMayim; це глибоко особистий проект, написаний під час інтенсивного творчого періоду, який утвердив його як видатного виконавця та автора пісень. Шлях співака до сцени Євробачення розпочався, коли він взяв участь у 12-му сезоні популярного ізраїльського телевізійного талант-шоу HaKokhav HaBa, яке він виграв у січні 2026 року і став представником своєї карїни на конкурсі.

У своїй основі Michelle розповідає історію стосунків, які є одночасно пристрасними та болісними. Співак описує кохання, яке колись принесло світло в його життя, але зрештою перетворилося на темряву. У першому куплеті він називає ці стосунки токсичним коханням. Він почувається покинутим та емоційно втраченим після того, як Мішель залишає його. Текст пісні показує, наскільки глибоко розрив впливає на нього, коли він бореться зі спогадами та затяжними почуттями.

4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)

Essyla, уродженка міста Первез у Валлонському Брабанті, стала відомою широкій публіці, коли вийшла у фінал дев’ятого сезону шоу The Voice Belgique. Ще в юному віці Essyla створила свій перший гурт. Прагнучи вдосконалити свою артистичну ідентичність, вона відточила вокальну техніку в Institute Royal Top Music And Pédagogie De Namur у Намюрі.

Виросла на французьких піснях, Essyla незабаром сформувала власні музичні вподобання, слухаючи видатних виконавців джазу, фолку, року та фанку. Вона розпочала свою кар'єру з випуску своїх перших двох синглів, Let You Go та Not My Kind of Dude. Після того, як обидва сингли були добре сприйняті на радіо, вона випустила свій дебютний міні-альбом I'll Be Okay. Через свої тексти Essyla прагне поділитися проблемами молодих жінок свого покоління, зосереджуючись на розширенні прав і можливостей жінок.

Її пісня Dancing on the Ice – це гострий коментар до емоційної нестабільності, бажання та спокусливої ​​природи ризику. Цей інтроспективний поп-трек використовує багаті сезонні образи та багатошарову символіку, щоб дослідити психологію сучасних стосунків, сформованих невизначеністю.

5. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)

Alis – талановитий музикант, якому вже в юному віці вдалося завоювати значну популярність на албанській музичній сцені. Артист грає як на фортепіано, так і на гітарі, що дозволило йому експериментувати з різними музичними стилями та створити унікальну художню ідентичність. Його кар'єра набрала обертів після перемоги у п'ятому сезоні шоу X Factor Albania, що відкрило для артиста багато дверей та ще більші сцени.

Відомий своїм емоційним вокалом та щирими розповідями, у своїй музиці він поєднує сучасний поп із глибоко особистими текстами, які часто відображають сім'ю, кохання та дрібні моменти, що формують повсякденне життя. Alis взяв участь у 63-му сезоні Festivali i Këngës з піснею Mjegull, де посів третє місце та закріпив свій статус одного з найцікавіших нових голосів албанської музики. Через рік Аліс повернувся на 64-й сезон і здобув перемогу з піснею Nân.

6. Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)

Молодий, енергійний виконавець із самобутнім звучанням та яскравою сценічною харизмою, Akylas здобув широку популярність у 2024 році завдяки хітовому синглу Atelié. Будучи музикантом-самоуком, автором пісень та виконавцем, він розпочав свою музичну кар’єру в музичній школі міста Серрес, де заклав основи музичної теорії, вокалу та композиції. Akylas вдосконалив свої виконавські навички під час театральних майстер-класів у Салоніках, а згодом переїхав до Афін, щоб реалізувати свою мрію у музиці. Там він став відомим завдяки своїм вірусним каверам у TikTok, привернувши увагу не лише публіки, а й музичної індустрії.

З того часу він завоював репутацію видовищного виконавця, сформувавши мультикультурний, сучасний звук із грецькою ідентичністю.

Як розповів співак в інтерв'ю «Главкому», у Ferto йдеться про жадібність, надмірне споживання та невгамовне прагнення до більшого в сучасному суспільстві. Вона досліджує контраст між матеріальними амбіціями та особистими, емоційними потребами, водночас глибоко вшановуючи жертви матері співака та шлях до подолання фінансових труднощів дитинства.

7. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)

Leleka – музичний проєкт Вікторії Лелеки, який артистка заснувала у 2016 році, мешкаючи в Берліні. Співачка та авторка пісень закінчила Київський національний університет імені І. К. Карпенка-Карого і спочатку працювала актрисою в театрі «Молодий» у столиці України. Leleka продовжила музичну освіту, здобувши ступінь магістра з джазової композиції в Дрездені та вивчаючи кінокомпозицію в Бабельсберзькому університеті кіномистецтва.

За останні десять років вона випустила п’ять альбомів, безліч пісень та створила саундтреки до популярного серіалу «І будуть люди». Музика Leleka поєднує українські традиції, сучасне звучання та виразну авторську інтерпретацію. Для неї її псевдонім, що означає усім відомого птаха, є не просто символом, а пережитий досвід.

8. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

Дельта Гудрем – одна з найуспішніших австралійських артисток, чия кар’єра співачки, авторки пісень, акторки, благодійниці та підприємниці залишила незгладимий слід у світовій індустрії розваг. Уклавши свій перший контракт із звукозаписною компанією у віці лише 15 років, вона здобула величезний міжнародний успіх завдяки своєму дебютному альбому Innocent Eyes, який став одним із найбільш продаваних альбомів в історії Австралії.

За свою кар'єру артистка продала понад дев'ять мільйонів альбомів по всьому світу, п'ять з яких посіли перше місце в чартах, а дев'ять синглів – перше місце. Як авторка пісень та співпрацівниця, вона працювала з такими артистами, як Селін Діон, Олівія Ньютон-Джон, Тоні Беннетт та Майкл Болтон. Окрім музики, Дельта Гудрем побудувала успішну кар'єру на екрані, від довготривалої австралійської мильної опери «Сусіди» до світового хіта Netflix Love Is in the Air. Вона також дев'ять сезонів була наставницею в шоу The Voice Australia та зіграла культову роль Грізабелли в мюзиклі «Кішки». Її книга Bridge Over Troubled Dreams стала бестселером № 1, а її дебютний аромат – найпродаванішим ароматом в історії Австралії.

9. Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

Lavina – це метал-гурт із міста Ніш у Сербії, заснований у 2020 році. До складу колективу входять Лука Аранджелович, Павле Аранджелович, Андрія Цветанович, Павле Самарджич, Нікола Петрович та Боян Іліч. Незабаром після початку співпраці гурт написав і записав матеріал, який згодом став їхнім дебютним альбомом Odyssey, випущеним у 2022 році. У наступні роки гурт активно гастролював Європою, виступаючи на таких фестивалях, як Sziget та Eurosonic. Звучання Lavina ґрунтується на широкому спектрі метал- та рок-впливів, підкріплених драматичною та поетичною чутливістю, що визначає як їхню музику, так і живі виступи.

Пісня Lavina Kraj Mene – це сильний та емоційний трек. У ній розповідається історія нерозділеного кохання та передаються почуття туги, вразливості та розбитого серця. З моменту виходу пісня стала популярною серед шанувальників балканської поп-музики, знаходячи відгук у серцях усіх, хто кохав людину, яка не поділяла цих почуттів.

10. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)

Aidan – один із найуспішніших мальтійських виконавців останніх років, який став незмінним учасником концертів та постійним гостем музичних чартів по всій країні. Його хіти, такі як Naħseb Fik і Ritmu, очолювали національні радіочарти та набрали мільйони прослуховувань на таких платформах, як Spotify та YouTube. У 2023 році він випустив свій дебютний альбом This Is Aidan, а в 2025 році – міні-альбом із семи треків Wild, Wild, Wild.

Поза студією Aidan відомий як один із найкращих виконавців країни. Це дозволило йому поділити сцену зі світовими зірками на концерті Isle of MTV та виступити хедлайнером на таких великих заходах, як EuroPride. Нещодавно він увійшов в історію, зібравши на своєму концерті 10 000 глядачів – це найбільша кількість відвідувачів, яку коли-небудь зафіксували для місцевого сольного виконавця на Мальті.

11. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

У свої лише 23 роки Даніель Зізка вже вважається одним із найяскравіших представників нового покоління чеської музики. Співак і автор пісень із Праги спочатку вивчав музичний театр у Консерваторії імені Ярослава Єжека, але з часом його шлях природно привів до створення власної музики. У його піснях головну роль відіграють голос, емоції та розповідь.

Зараз Даніель готує до випуску свій дебютний міні-альбом, створений у співпраці з продюсерами з Праги, Відня та Каліфорнії. Окрім виступів, співак із захопленням підтримує наступне покоління артистів та ділиться тим, чого навчився, бо зараз він працює викладачем вокалу. Хоча чех є відносно новим виконавцем, його музика вже звучала в ефірі кількох місцевих радіостанцій. Окрім цього, журнал Headliner нещодавно включив його до свого списку майбутніх талантів чеської музики.

12. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

Dara – одна з найвідоміших поп-виконавиць у своїй країні, яка формує образ сучасної болгарської поп-музики завдяки своєму унікальному голосу, харизматичній сценічній манері та сміливому поєднанню різних жанрів. Dara розширює межі болгарської музики і найбільше відома своїми суперхітами Thunder, Call Me та Mr. Rover, які тижнями очолювали чарти. Окрім численних хітів, що посідали перше місце в офіційному болгарському чарті Airplay, Dara також стала видатним діячем сучасної балканської музичної сцени.

Поки її пісні та відео набрали понад 80 мільйонів прослуховувань і переглядів, Dara також виступала наставницею для нового покоління музикантів у шоу «Голос Болгарії» у 2021 та 2022 роках. Її найособистіший на сьогоднішній день проект, альбом ADHDARA, вийшов у 2025 році. Цей проект ознаменував її перехід від відомої поп-артистки у рідній країні до артистки з виразною міжнародною ідентичністю та зростаючою глобальною присутністю.

13. Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

Етно-поп-гурт Lelek, заснований у 2024 році, поєднує елементи традиційної хорватської музики з сучасним поп-звучанням. Гурт привернув до себе значну увагу в Хорватії своїм дебютним синглом Tanani Nani, а ще більшу – після виступу на хорватському національному відборі Dora 2025 з піснею The Soul of My Soul, з якою вони посіли четверте місце. У 2026 році вони повернулися на Dora з піснею «Andromeda» і цього разу здобули перемогу.

Група складається з п’яти учасниць: Інки Вечеріни Перушич, Юдіти Шторги, Коріни Олівії Рогіч, Лари Бртан та Марини Рамляк. Разом вони створили самобутній музичний стиль, що поєднує хорватські народні мотиви з сучасними аранжуваннями та електронною обробкою. Художня концепція Lelek полягає у збереженні та переосмисленні балканської музичної та культурної спадщини за допомогою сучасних прийомів.

Їхня конкурсна пісня, Andromeda, пропонує потужний коментар на теми війни, травм з боку минулих поколінь та тривалого впливу насильства на сім’ї та громади. Розказана крізь призму особистої розповіді, вона пов’язує особисту спадщину – матерів, дітей та предків – із ширшими реаліями конфлікту, переміщення та виживання. Замість того, щоб розглядати історію як щось далеке, трек представляє її як циклічну та глибоко особисту, сформовану пам’яттю та втратами.

14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, два, три»)

Look Mum No Computer – виконавець електронної музики, експериментальний співак і автор пісень, а також винахідник унікальних музичних інструментів. Маючи відданих шанувальників, він гастролював Великою Британією та Європою, граючи на сцені на своєму саморобному синтезаторі Kosmo. Уперше він заявив про себе у 2014 році як фронтмен інді-рок-гурту Zibra. У 2015 році гурт виступив на фестивалі «Гластонбері». З того часу він розпочав сольну кар’єру, віддаючись своїй пристрасті до електронних та синтезаторних звуків. Look Mum No Computer також є популярним ютубером – у соціальних мережах він має загалом 1,4 мільйона підписників та фоловерів, а його музичні кліпи та неймовірні винаходи набрали понад 85 мільйонів переглядів. Серед його найексцентричніших музичних винаходів – орган, зроблений з іграшок Furby, оркестр дроїдів із «Зоряних воєн» та його власний синтезаторний велосипед.

15. Франція: Monroe - Regarde ! («Подивись»)

Незважаючи на те, що Монро лише 17 років, її вже вважають визнаним талантом на французькій музичній сцені. Співачка привернула увагу публіки у 2025 році завдяки перемозі в Prodiges – флагманському талант-шоу France Télévisions. Завоювавши прихильність журі та глядачів своїм потужним голосом, артистизмом і харизмою, ця перемога стала поворотним моментом у її кар’єрі та відкрила їй шлях до загальнонаціонального визнання. Монро виросла у Франції та США. Змалку вона почала займатися співом та грою на фортепіано, що дозволило їй сформувати міцну музичну базу. Ця база була збагачена завдяки заняттям у хорі та участі в мюзиклах, вдосконалена завдяки її любові до класичної музики та підкріплена вимогами оперного мистецтва. Після того, як її дебютний альбом отримав високу оцінку за музичне багатство та елегантність, Монро тепер продовжує свій злет, представляючи Францію на конкурсі у Відні 2026 року.

16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)

Satoshi (справжнє ім'я Влад Сабажук) – співак, автор пісень та репер, який походить із міста Кагул на південному заході Молдови. Своя пристрасть до музики у нього почалася тоді, коли він самостійно навчившись грати на барабанах. У 2019 році артист запустив свій музичний проєкт Satoshi і з того часу випустив три альбоми та безліч хітових синглів.

Популярність його музики дозволила йому гастролювати Молдовою, Румунією та за їх межами, а у 2024 році він відіграв свій перший концерт у Лондоні. На сцені Сатоші створює унікальний зв’язок із аудиторією, надаючи емоційну підтримку через навушники та перетворюючи арени на спільні простори почуттів та приналежності. Satoshi приваблюють контрасти, чи то інтенсивність і чутливість, чи то дисципліна і уява. Його сценічне ім'я відображає його захоплення японською культурою; воно передає ідею ясного мислення та творчої свідомості.

Як зазначив співак в інтерв'ю «Главкому», його пісня Viva, Moldova є гімном для великої арени, який має глибокий зміст, і слухачам треба розгадати цю загадку. Треба звернути увагу на ці слова і розкласти їх на частини, щоб зрозуміти, що вони означають. Якщо уявити собі детективну карту з безліччю точок, то кожне окреме слово – це точка, яка веде до розгадки.

17. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

Попри різні музичні шляхи, поп-зірку Пете Паркконена та всесвітньо відому легенду скрипки Лінду Лампеніус об’єднує глибока любов до музики, виступів та можливості ділитися незабутніми моментами зі своєю аудиторією.

Лінда Лампеніус відома у всьому світі як класична скрипалька. У віці восьми років вона приєдналася до оркестру Helsinki Junior Strings, а вже в підлітковому віці гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Класичний сольний альбом зробив її найпродаванішою фінською класичною артисткою свого часу, і протягом своєї видатної кар'єри її можна було побачити всюди – від сцен провідних симфонічних оркестрів до обкладинок журналу Playboy.

Пете Паркконен став відомий широкій публіці завдяки телешоу Idols і з того часу випустив кілька альбомів та зарекомендував себе як один із провідних виконавців поп- та соул-музики у Фінляндії. Гастролюючи по фінських клубах та фестивальних сценах, а також проводячи власні концерти, він завоював репутацію харизматичного виконавця.

Щодо їхньої конкурсної пісні, то Liekinheitin досліджує сильне бажання, змішані сигнали та емоційні ризики стосунків, побудованих на пристрасті, а не на стабільності. Текст пісні малює картину двох людей, які потрапили в цикл тяжіння та дистанції. Хімія між ними незаперечна, проте емоційна динаміка залишається нестабільною. Ця напруга створює рушійну силу пісні.

18. Польща: Alicja – Pray («Молитва»)

