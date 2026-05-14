Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Leleka заспівала Ridnym на Євробаченні у Відні: відео виступу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Leleka під дванадцятим номером вийшла на сцену
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка впоралася з хвилюванням та чисто виконала свою пісню

Представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під дванадцятим номером виступила у другому півфіналі конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Про виступ Leleka 

Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.

Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.

Відео виступу Leleka у другому півфіналі Євробачення-2026

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Теги: Євробачення Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Monokate представляла Україну на конкурсі 2021 року, а також брала участь у цьогорічному Відборі
Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни
23 квiтня, 13:56
Ерос Рамаццотті перебуває зараз у великому світовому турне
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
25 квiтня, 18:24
Atvara у Відні виконає чутливу баладу Ēnā (У тіні)
На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
4 травня, 09:30
Leleka почала свій шлях до виступу на конкурсі у Відні
Leleka вирушила на Євробачення у Відні: як пройшли проводи співачки?
3 травня, 10:31
Lavina закриють перший півфінал драматичною піснею Kraj mene
З'явилися нові фото репетицій учасників Євробачення за 3 травня
4 травня, 15:00
Alicja дізналася про свою поїздку на Євробачення на наступний день після національного фіналу
«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
5 травня, 21:15
Сцена першого півфіналу Євробачення-2026 має схожість з гербом України
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
12 травня, 23:30
Перший півфінал Євробачення стартує о 22:00 12 травня
Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників першого півфіналу
12 травня, 15:33
Країна неодноразово надсилала своїх представників на конкурс від інших країн
Готується до дебюту? Мовник однієї з американських країн відвідає Євробачення у Відні
Вчора, 19:54

Шоу-біз

Визначилися фіналісти Євробачення-2026
Визначилися фіналісти Євробачення-2026
Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026 
Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026 
«Затамували подих». Українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні 2026
«Затамували подих». Українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні 2026
Євробачення-2026. Усі виступи учасників другого півфіналу (оновлюється)
Євробачення-2026. Усі виступи учасників другого півфіналу (оновлюється)
Leleka заспівала Ridnym на Євробаченні у Відні: відео виступу
Leleka заспівала Ridnym на Євробаченні у Відні: відео виступу
Другий півфінал Євробачення-2026: трансляція
Другий півфінал Євробачення-2026: трансляція

Новини

Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
13 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua