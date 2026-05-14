Leleka заспівала Ridnym на Євробаченні у Відні: відео виступу
Українка впоралася з хвилюванням та чисто виконала свою пісню
Представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під дванадцятим номером виступила у другому півфіналі конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Про виступ Leleka
Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.
Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.
Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.
Відео виступу Leleka у другому півфіналі Євробачення-2026
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
