Визначилося ім'я переможця Євробачення у Відні за версією глядачів у залі

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Голосування глядачів у залі є лише попереднім індикатором щодо успішного виступу на конкурсі
Перемогу здобула дещо неочікувана країна

Вчора у Відні завершилася друга генеральна репетиція Грандфіналу Євробачення-2026, після якої було оприлюднено результати традиційного опитувань глядачів – Eurovision Audience Poll. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision Audience Poll.

Хто очолив рейтинг симпатій перед фіналом конкурсу?

Головною фавориткою публіки арени Wiener Stadthalle стала представниця Австралії Дельта Гудрем. Загалом у голосуванні на виході з арени взяли участь 3620 відвідувачів шоу, які віддали свої голоси усім фіналістам конкурсу. До п'ятірки найкращих, окрім Австралії, увійшли Болгарія, Фінляндія, Молдова та Греція. Дослідження проводилося спільними зусиллями групи фанатських медіа, включаючи ESC Insight, 12 Points From America, ESCXTRA.com, That Eurovision Site, Merci Chérie та ESC Gabe, які опитували відвідувачів безпосередньо після їхнього виходу з арени Wiener Stadthalle.

Україна ж за версією глядачів на арені посіла 21-ше місце, набравши 41 голос. 

Повні результати опитування Eurovision Audience Poll 2026

  1. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse 562 голоси
  2. Болгарія: Dara – Bangaranga 417 
  3. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin 365
  4. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova! 296
  5. Греція: Akylas – Ferto 294
  6. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem 215
  7. Австрія: Cosmó – Tanzschein 206
  8. Норвегія: Jonas Lovv – Ya, ya, ya 182
  9. Швеція: Felicia – My System 130
  10. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me 120
  11. Італія: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì 107
  12. Франція: Monroe – Regarde ! 106
  13. Кіпр: Antigoni – Jalla 87
  14. Сербія: Lavina – Kraj mene 77
  15. Хорватія: Lelek – Andromeda 73
  16. Німеччина: Sarah Engels – Fire 66
  17. Польща: Alicja – Pray 49
  18. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle 44
  19. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads 43
  20. Мальта: Aidan – Bella 42
  21. Україна: Leléka – Ridnym 41
  22. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei 31
  23. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice 26
  24. Албанія: Alis – Nân 25
  25. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más 14

Наскільки точним є цей прогноз?

Історичні дані Eurovision Audience Poll показують, що результати голосування на арені є сильним індикатором, але не гарантують стовідсоткового збігу з фінальним результатом. Наприклад, у 2023 році Фінляндія розгромила опонентів в опитуванні (29,2%), але у підсумку отримала срібло, поступившись Швеції через вищу підтримку від журі. Те саме було і попереднього року, коли лідером опитування стала Швеція, яка у фіналі посіла лише четверте місце, тоді як майбутній переможець, Австрія, перебував на четвертій позиції рейтингу глядацьких симпатій із 7,7%.

Натомість у 2024 році прогноз виявився максимально точним, адже Швейцарія виграла як опитування глядачів (21,73%), так і сам конкурс.

