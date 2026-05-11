«Українці, ваш «Новий світанок» ось-ось настане». Інтерв’ю з представницею Чорногорії на Євробаченні-2026

Тамара Живкович: Я надсилаю українцям любов і силу

12 травня стартує 70-й пісенний конкурс Євробачення-2026. З нагоди цієї масштабної музичної події «Главком» підготував цикл інтерв’ю з артистами, які цьогоріч представлятимуть свої країни на сцені конкурсу. У цих розмовах ми знайомимо читачів із шляхом виконавців до Євробачення та ділимося цікавими деталями їхнього життя і творчості.

Черговою героїнею спецпроєкту стала Тамара Живкович (Tamara Živković), яка представить Чорногорію з потужною енергійною піснею Nova Zora. Виконавиця з’явиться на сцені у Відні вже під час першого півфіналу. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» вона розповіла про те, хто надихнув її на написання конкурсної пісні, та чи є для неї викликом те, що вона з невеликої країни.

«Євробаченський» бліц

Коли ми говоримо про Євробачення, неможливо уявити його без учасників. У короткій рубриці, розкажіть про своїх колег:

З ким ви найчастіше листуєтеся?

Мабуть, найчастіше я пишу своїй команді. Ми постійно на зв’язку. Але коли я перемогла (у нацвідборі – «Главком»), то була найбільше на зв’язку з моєю родиною, адже вони – моя найбільша підтримка.

З ким першим зустрілися особисто?

Я познайомилася з багатьма артистами, і що мені подобається, так це те, наскільки всі відкриті та готові підтримати. Ми чудово проводимо час як у Відні під час подій Євробачення, так і на передконкурсних вечірках.

З ким ви підете дивитися на світанок?

Я взяла би когось, хто розуміє тишу, когось, кому не треба нічого пояснювати.

Хто для вас головна «темна конячка»?

Цього року, безперечно, є кілька «темних конячок», і саме це робить Євробачення таким захоплюючим. Було б несправедливо згадати лише одного.

«Те, що ти з невеликої країни, спонукає тебе бути винахідливішим і створювати щось справжнє»

Тамара Живкович представить Чорногорію, населення якої складає 600 тис. чоловік фото: Eurovision

Чорногорія – невелика країна. Як це впливає на можливості займатися музикою: творити легше чи складніше?

Те, що Чорногорія – невелика країна, має як свої плюси, так і мінуси. Можливості можуть бути обмеженішими, але це також спонукає тебе бути винахідливішим і створювати щось справжнє. Ти стаєш сильнішим, бо мусиш.

Яке одне слово описує вас як артиста і чому саме це слово?

Якби я мала описати себе одним словом, це було б «щира». Я завжди намагаюся бути щирою у всьому, що роблю: у музиці, на сцені та у спілкуванні з людьми.

«Nova Zora – пісня про силу, емансипацію, але не ту, яку обов’язково потрібно демонструвати»

Тамара Живкович провела репетиції на сцені Євробачення фото: EBU

Ви вже не новачок для фанатів Євробачення, адже у 2024 році брали участь у національному відборі Чорногорії з піснею Poguban let (тоді Тамара Живкович посіла дев’яте місце). Який найцінніший урок ви винесли з того першого досвіду і чим прихід тоді відрізняється від цьогорічної участі?

Мій перший досвід на Montesong у 2024 році багато чого мене навчив, особливо впевненості в собі та довірі до власних інстинктів. Цього разу я почуваюся набагато впевненішою і чіткіше розумію, що хочу робити, про що говорити і як висловлювати свої думки.

З Nova Zora ви повністю змінили стиль, перейшовши до електронного енергійного бопа (боп на музичному сленгу означає енергійну хітову пісню). Як ви разом із командою вирішили, що саме такий трек підійде для участі в Євробаченні від Чорногорії?

З Nova Zora зміна звучання була навмисною. Ми не хотіли повторюватися, ми прагнули розвитку. Разом із командою ми завжди спочатку довіряємо відчуттям. Якщо повідомлення здається правильним, звучання підлаштовується під нього.

Як ви опишете свою пісню тим, хто почує її вперше під час півфіналу?

Тим, хто почує її вперше, я б сказала, що це пісня про силу, про жіночу емансипацію, але не ту, яку обов’язково потрібно демонструвати, а ту, яку ти вибудовуєш всередині себе і яка робить тебе сильнішою та впевненішою.

У своїх текстах ви використали метафори, пов’язані з погодою («Kiša» – дощ, «Grmi sijeva» – буря , «nova zora» – новий світанок). Що надихнуло вас обрати саме ці слова?

Метафори, пов’язані з погодою, з’явилися дуже природно. Буря, дощ, світанок – вони відображають емоційні стани. Nova Zora – це про той момент, коли все минає і ти вирішуєш знову стати на ноги. Водночас новий світанок означає й новий початок.

Nova Zora – дуже надихаюча пісня. Хто з жінок у вашому житті є прикладом для наслідування?

Жінки, на яких я рівняюся, – не публічні особи. Це жінки з мого оточення: моя мама, сестра, моя родина – жінки, які несуть на собі величезний тягар, але все одно йдуть далі.

Ви вже брали участь у багатьох різних заходах у рамках Євробачення-2026. Яка з цих подій здивувала найбільше і чому?

Пре-паті були неймовірним досвідом. Найбільше мене здивував Лондон – його енергія, зв’язок з аудиторією та те, як вони прийняли пісню, навіть не розуміючи кожного слова. Але я чудово провела час і в інших містах.

«Україна завжди представляє сильні та автентичні композиції… Я це дуже поважаю»

Тамара Живкович схвально відгукнулася про Україну на Євробачення фото: Montesong

Чи знайомі ви з Україною та нашими піснями на Євробаченні?

Звісно, я знайома з історією участі України на Євробаченні. Ви завжди представляєте сильні та автентичні композиції з чіткою індивідуальністю та емоційними історіями, і я це дуже поважаю.

Цього року Україну представлятиме Leleka з піснею Ridnym. Чи слухали ви її пісню і чи контактували з нею?

Я слухала Ridnym, вона дуже емоційна та потужна. Ми коротко зустрілися та обмінялися кількома словами, що було дуже приємно.

«Главком» дякує вам за інтерв'ю. Яке повідомлення ви хотіли б передати українським глядачам?

Українським глядачам я просто хочу сказати, що музика об’єднує нас понад усе. Я надсилаю вам любов і силу, і сподіваюся, що ви відчуєте це через кожен виступ на цій сцені, включно з моїм. І якщо ще ні, то ваш «Новий світанок» ось-ось настане, я вірю в вас, тож і ви повинні вірити.

Про Тамару Живкович

Виступ представниці Чорногорії на Євробаченні-2026: Tamara Živković – Nova zora («Новий світанок»)

Тамара Живкович є співачкою, яка любить експериментувати зі стилем і звучанням. Її дискографія має як швидкі танцювальні треки, так і балади. З однією з таких, Poguban let, вона брала участь на національному відборі Чорногорії минулого року, де посіла дев'яте місце. Також артистка володіє грою на флейті, яку часто використовує у своїх піснях.

Цьогоріч її амбіції були значно вищими, адже композиція Nova Zora одразу підкорила багатьох слухачів. Стартує трек досить повільно, що наштовхує на асоціації з її минулорічною заявкою, але далі темп швидко піднімається до кінця куплету і переходить у приспів з кількома хуками. Пісня має гарну структуру, яка запам'ятовується, і може претендувати на фінал Євробачення у Відні.

Саме такої думки наразі притримуються і букмекери: вони наразі віддають їй останнє прохідне місце у фіналі – десяте. Проте претендентом на перемогу чи навіть місце у топ-15 вони країну не вбачають з декількох причин. По-перше, Чорногорія є однією з найменш успішних країн на Євробаченні, маючи лише два проходи до фіналу, останній з яких був у 2015 році. По-друге, у Чорногорії немає великої діаспори, яка може проголосувати за свою представницю. Але Тамарі Живкович варто сподіватися, що саме глядачі зрозуміють її пісню та віддадуть за неї голоси, адже журі досить рідко віддає багато балів подібним трекам.

Ілля Мандебура, «Главком»