З'явилися нові фото репетицій учасників Євробачення за 3 травня
Глядачі тепер мають змогу зробити перші висновки про весь перший півфінал конкурсу
На офіційній сторінці Євробачення вийшли нові фотографії з перших репетицій учасників першого півфіналу конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Про перші репетиції на конкурсі
Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення. В українському варіанті ви можете ознайомитися з описом репетицій у цій (2 травня) та цій новині (3 травня).
Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.
За 24 години після кожної з репетицій у соціальних мережах Євробачення вийдуть перші фотографії, за якими можна буде сформувати перше уявлення про виступ кожного з учасників.
Пропонуємо ознайомитися зі знімками нижче.
8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora
9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
13. Сан-Марино: Senhit – Superstar
14. Польща: Alicja – Pray
15. Сербія: Lavina – Kraj Mene
Нагадаємо, що Leleka вже вирушила на Євробачення у Відні.
