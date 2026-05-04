З'явилися нові фото репетицій учасників Євробачення за 3 травня

Глядачі тепер мають змогу зробити перші висновки про весь перший півфінал конкурсу

На офіційній сторінці Євробачення вийшли нові фотографії з перших репетицій учасників першого півфіналу конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Про перші репетиції на конкурсі

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення. В українському варіанті ви можете ознайомитися з описом репетицій у цій (2 травня) та цій новині (3 травня).

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

За 24 години після кожної з репетицій у соціальних мережах Євробачення вийдуть перші фотографії, за якими можна буде сформувати перше уявлення про виступ кожного з учасників.

Пропонуємо ознайомитися зі знімками нижче.

8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora

Перші кадри виступу Tamara Živković фото: Eurovision

9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Перші кадри виступу Vanilla Ninja фото: Eurovision

10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

Перші кадри виступу Noam Bettan фото: Eurovision

11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

Перші кадри виступу Essyla фото: Eurovision

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Перші кадри виступу Lion Ceccah фото: Eurovision

13. Сан-Марино: Senhit – Superstar

Перші кадри виступу Senhit фото: Eurovision

14. Польща: Alicja – Pray

Перші кадри виступу Alicja фото: Eurovision

15. Сербія: Lavina – Kraj Mene

Перші кадри виступу Lavina фото: Eurovision

Нагадаємо, що Leleka вже вирушила на Євробачення у Відні.