У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій

Ілля Мандебура
Окрім учасників півфіналів також свої репетиції провели автофіналісти
Вболівальники тепер мають змогу подивитися 30 секунд виступів усіх учасників, включно з автофіналістами

9 травня 2026 року у Відні підійшли до завершення другі репетиції Євробачення-2026. Про їх перебіг повідомляє «Главком»

Про другі репетиції

Другі репетиції є коротшими, ніж перші, і тривають 25 хвилин замість 30. Вони так само є закритими для всієї преси, а тому єдиним джерелом інформації про номер є короткі відео, які з'являлися на сторінці Євробачення у той же день. 

Під час репетицій виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та показують свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут уже представляються майже готові варіанти номерів, і лише невеликі зміни можуть бути здійснені опісля. 

Всі відеофрагменти учасників другого півфіналу

1. Болгарія: Dara – Bangaranga

2. Азербайджан: Jiva – Just Go

3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

4. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

5. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads

6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba

7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

8. Кіпр: Antigoni – Jalla

9. Латвія. Atvara – Ēnā

10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

12. Україна: Leleka – Ridnym

13. Албанія: Alis – Nân

14. Мальта: Aidan – Bella

15. Норвегія: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

Всі відеофрагменти автофіналістів 

Австрія: Cosmó – Tanzschein

Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

Італія: Sal Da Vinci – Per sempre sì

Німеччина: Sarah Engels – Fire

Франція: Monroe – Regarde !

Нагадаємо, що перед цим у мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення

