У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій
Вболівальники тепер мають змогу подивитися 30 секунд виступів усіх учасників, включно з автофіналістами
9 травня 2026 року у Відні підійшли до завершення другі репетиції Євробачення-2026. Про їх перебіг повідомляє «Главком».
Про другі репетиції
Другі репетиції є коротшими, ніж перші, і тривають 25 хвилин замість 30. Вони так само є закритими для всієї преси, а тому єдиним джерелом інформації про номер є короткі відео, які з'являлися на сторінці Євробачення у той же день.
Під час репетицій виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та показують свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут уже представляються майже готові варіанти номерів, і лише невеликі зміни можуть бути здійснені опісля.
Всі відеофрагменти учасників другого півфіналу
1. Болгарія: Dara – Bangaranga
2. Азербайджан: Jiva – Just Go
3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
4. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
5. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads
6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba
7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice
8. Кіпр: Antigoni – Jalla
9. Латвія. Atvara – Ēnā
10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse
12. Україна: Leleka – Ridnym
13. Албанія: Alis – Nân
14. Мальта: Aidan – Bella
15. Норвегія: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
Всі відеофрагменти автофіналістів
Австрія: Cosmó – Tanzschein
Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
Італія: Sal Da Vinci – Per sempre sì
Німеччина: Sarah Engels – Fire
Франція: Monroe – Regarde !
Нагадаємо, що перед цим у мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення.
