Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з кумом Потапом

Потап став став хрещеним батьком сина Горбунова та Осадчої у 2021 році

Український ведучий Юрій Горбунов розповів, чи підтримує спілкування з хрещеним батьком свого сина Івана. Кумом подружжя ведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої є репер Потап. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар ведучого шоу «Тур зірками».

Юрій Горбунов давно не спілкується з Олексієм Потапенком. Хоч артисти є кумами, вони не листуються та не зідзвонюються. «Ні, ми давно не спілкувалися, не списувалися, не розмовляли. Ну, як є, так є. Кожен сам вибирає, де йому жити, що робити та як боротися з тією історією, яку ми зараз маємо в нашому житті. Але кожен вибирає своє», – зауважив Горбунов.

Потап є хрещеним сина Юрія Горбунова Івана фото з відкритих джерел

Ведучий також пояснив, що його син не залишається без уваги. Попри відсутність хрещеного у його житті, батьки компенсують його присутність подарунками. «Але відсутність хрещеного на цей момент ми компенсуємо подарунками і всім іншим. Так що Іван від цього не страждає», – розповів шоумен.

Зазначимо, Потап не повернувся до України з початком повномасштабного вторгнення з-за кордону. Репер зі своєю партнеркою та дружиною Настею Каменських перебували в Іспанії, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву. Артисти повідомили про завершення багаторічних стосунків. На сторінках Потапа та Каменських з'явився допис, написаний російською мовою.

Після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських повідомили про неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя». Артисти опублікували спільне відео в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні. До того ж цей проєкт артистів є російськомовним.

Згодом, Потап і Настя Каменських, які нещодавно возз'єдналися в дуеті після багаторічної перерви, виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі та заспівали свій російськомовний репертуар.