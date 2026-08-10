Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» став найкасовішим у його карʼєрі: названо рекордні суми

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Крістофер Нолан керує під час знімань фільму «Одіссея»
фото: Іnstagram.com/christophernolann

«Одіссея» посіла друге місце після фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» у прокаті в США

Цього літа вийшов фільм режисера Крістофера Нолана «Одіссея», знятий за мотивами однойменної давньогрецької епічної поеми Гомера. Ця стрічка стала однією з найстаріших робіт оскароносного сценариста. Про це пише «Главком» із посиланням на Hollywood Reporter.

Так, фільм «Одіссея» перевершив попередні стрічки Крістофера Нолана за сумами касових зборів. За перший місяць у світовому прокаті фільм зібрав $1,104 млрд.

Наприклад, стрічка Нолана «Темний лицар: Відродження легенди» 2012 року зібрала у прокаті $1,085 млрд, а «Темний лицар» 2008 року $1,005 млрд. Ці фільми були найкасовішими роботами Крістофера Нолана. Однак тепер їхнє місце зайняв фільм «Одіссея».

Метт Деймон зіграв головного героя Одіссея
Метт Деймон зіграв головного героя Одіссея
фото: кадр із фільму «Одіссея»

У прокаті в Північній Америці «Одіссея» зібрала $461,1 млн, посівши друге місце після нового фільму з Томом Голландом «Людина-павук: Абсолютно новий день».

Том Голланд зіграв сина Телемаха у фільмі «Одіссея»
Том Голланд зіграв сина Телемаха у фільмі «Одіссея»
фото: кадр із фільму «Одіссея»

«Одіссея» також зібрала $289,3 млн у мережі IMAX по всьому світу, ставши найкасовішим релізом в історії формату. Стрічка стала першою ігровою картиною, повністю знятою на плівкові камери IMAX. Крім Крістофера Нолана над «Одіссеєю» працювала кінопродюсерка Емма Томас.

Загальні збори фільмів Нолана перевищили $7 млрд. «Одіссея» також увійшла до п’ятірки найкасовіших фільмів року у світі, подолавши позначку в $1 млрд.

Роберт Паттінсон грає Антіноя у фільмі «Одіссея»
Роберт Паттінсон грає Антіноя у фільмі «Одіссея»
фото: кадр із фільму «Одіссея»

Сюжет «Одіссеї» розгортається навколо царя Ітаки Одіссея, який після завершення Троянської війни вирушає додому. Одіссей зіштовхується з різними небезпеками, міфічними істотами та потрапляє у різні пригоди. Водночас вдома, на Ітаці, його чекають дружина Пенелопа та син Телемах.

Зендая зіграла одну давньогрецьку богиню Афіну
Зендая зіграла одну давньогрецьку богиню Афіну
фото: кадр із фільму «Одіссея»

Головного героя Одіссея зіграв актор Метт Деймон, його дружину Пенелопу – Енн Гетевей, сина Телемаха – Том Голланд. У стрічці також грає Роберт Паттінсон, йому дісталася роль Антіноя. Невелику роль богині Афіни зіграла Зендая.

Як розповідав «Главком», однією з головних прем'єр цього літа стала «Одіссея» Крістофера Нолана – найдорожчий фільм у кар'єрі британського режисера, який був повністю знятий на плівку Imax 70 мм. «Одіссея» – новий історико-міфологічний епос оскароносного британського режисера Крістофера Нолана. Ще задовго до широкого прокату майже тригодинну стрічку називали однією з головних кінопрем'єр не лише літа, а й усього 2026 року. Після тріумфу «Оппенгеймера» режисер узявся за один із найвідоміших текстів світової літератури – давньогрецьку поему Гомера про багаторічне повернення царя Одіссея додому після Троянської війни.

Читайте також:

Теги: гроші кіно історія фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фрай, Бендер та Ліла вирішуватимуть проблеми та потраплятимуть у абсурдні пригоди в новому сезоні
Вийшов 14 сезон мультсеріалу «Футурама»: чим здивують нові серії
3 серпня, 14:53
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
15 липня, 15:41
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 липня 2026 року
Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
20 липня, 08:44
Полянський є автором підручників «Всесвітня історія» для учнів 9 класу
Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників
23 липня, 07:35
Трамп не переконав Конгрес виділити кошти на війну з Іраном
Гроші таки закінчилися? Адміністрація Трампа шукає гроші на війну з Іраном
28 липня, 08:23
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 5 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
5 серпня, 08:01
Віктора Ющенка обрали головою наглядової ради Національного музею Голодомора-геноциду
Віктор Ющенко отримав знакову посаду
6 серпня, 03:37
Після українських ударів Wildberries може залишатися збитковою роками
Українські удари завдали Wildberries збитків на сотні мільярдів рублів
6 серпня, 07:17
На позицію їжу, воду та необхідні речі Ізі доставляли за допомогою дронів
До війни був безхатьком, а на фронті 30 діб тримав позицію сам: історія військового 21 ОМБр
8 серпня, 16:15

Шоу-біз

Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з кумом Потапом
Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з кумом Потапом
Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж (фото)
Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж (фото)
«Він дуже жорстока людина». Оля Полякова назвала імʼя депутата, який її бив та переслідував
«Він дуже жорстока людина». Оля Полякова назвала імʼя депутата, який її бив та переслідував
«Підтримують Україну, як можуть». Полякова вступилася за Галкіна з Пугачовою
«Підтримують Україну, як можуть». Полякова вступилася за Галкіна з Пугачовою
Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» став найкасовішим у його карʼєрі: названо рекордні суми
Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» став найкасовішим у його карʼєрі: названо рекордні суми
Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото)
Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua