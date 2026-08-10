Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» став найкасовішим у його карʼєрі: названо рекордні суми

«Одіссея» посіла друге місце після фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» у прокаті в США

Цього літа вийшов фільм режисера Крістофера Нолана «Одіссея», знятий за мотивами однойменної давньогрецької епічної поеми Гомера. Ця стрічка стала однією з найстаріших робіт оскароносного сценариста. Про це пише «Главком» із посиланням на Hollywood Reporter.

Так, фільм «Одіссея» перевершив попередні стрічки Крістофера Нолана за сумами касових зборів. За перший місяць у світовому прокаті фільм зібрав $1,104 млрд.

Наприклад, стрічка Нолана «Темний лицар: Відродження легенди» 2012 року зібрала у прокаті $1,085 млрд, а «Темний лицар» 2008 року $1,005 млрд. Ці фільми були найкасовішими роботами Крістофера Нолана. Однак тепер їхнє місце зайняв фільм «Одіссея».

Метт Деймон зіграв головного героя Одіссея фото: кадр із фільму «Одіссея»

У прокаті в Північній Америці «Одіссея» зібрала $461,1 млн, посівши друге місце після нового фільму з Томом Голландом «Людина-павук: Абсолютно новий день».

Том Голланд зіграв сина Телемаха у фільмі «Одіссея» фото: кадр із фільму «Одіссея»

«Одіссея» також зібрала $289,3 млн у мережі IMAX по всьому світу, ставши найкасовішим релізом в історії формату. Стрічка стала першою ігровою картиною, повністю знятою на плівкові камери IMAX. Крім Крістофера Нолана над «Одіссеєю» працювала кінопродюсерка Емма Томас.

Загальні збори фільмів Нолана перевищили $7 млрд. «Одіссея» також увійшла до п’ятірки найкасовіших фільмів року у світі, подолавши позначку в $1 млрд.

Роберт Паттінсон грає Антіноя у фільмі «Одіссея» фото: кадр із фільму «Одіссея»

Сюжет «Одіссеї» розгортається навколо царя Ітаки Одіссея, який після завершення Троянської війни вирушає додому. Одіссей зіштовхується з різними небезпеками, міфічними істотами та потрапляє у різні пригоди. Водночас вдома, на Ітаці, його чекають дружина Пенелопа та син Телемах.

Зендая зіграла одну давньогрецьку богиню Афіну фото: кадр із фільму «Одіссея»

Головного героя Одіссея зіграв актор Метт Деймон, його дружину Пенелопу – Енн Гетевей, сина Телемаха – Том Голланд. У стрічці також грає Роберт Паттінсон, йому дісталася роль Антіноя. Невелику роль богині Афіни зіграла Зендая.

Як розповідав «Главком», однією з головних прем'єр цього літа стала «Одіссея» Крістофера Нолана – найдорожчий фільм у кар'єрі британського режисера, який був повністю знятий на плівку Imax 70 мм. «Одіссея» – новий історико-міфологічний епос оскароносного британського режисера Крістофера Нолана. Ще задовго до широкого прокату майже тригодинну стрічку називали однією з головних кінопрем'єр не лише літа, а й усього 2026 року. Після тріумфу «Оппенгеймера» режисер узявся за один із найвідоміших текстів світової літератури – давньогрецьку поему Гомера про багаторічне повернення царя Одіссея додому після Троянської війни.