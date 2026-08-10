«Він дуже жорстока людина». Оля Полякова назвала імʼя депутата, який її бив та переслідував

Колишній Олі Полякової обіймав посаду депутата Вінницької міської ради

Українська співачка Оля Полякова назвала імʼя свого колишнього обранця, який піднімав на неї руку. Зірка розповіла, як посадовець переслідував її та залишив шрам на обличчі, який зберігся й дотепер. Про це пише «Главком» із посиланням на фрагмент з інтервʼю Полякової Раміні Есхакзай.

За словами артистки, це був відомий у Вінниці «авторитет». Свого часу він обіймав посаду депутата Вінницької міської ради, йдеться про Сергія Кармаліту.

«У мене був бандюк, він мене бив після того, як я його покинула, втекла від нього, два місяці переховувалася. Він мене знайшов, побив мене, я потрапила в лікарню. Я можу назвати – це Кармаліта Сергій, був такий авторитет у Вінниці», – розповіла артистка.

Як стверджує Полякова, їй довелося переховуватися після розриву з ексобранцем. Коли співачка повернулася додому, невідомі люди побили її та підпалили їй квартиру. Співачка вважає, що це справа рук її колишнього.

«Він існує, і він, по-моєму, навіть депутат. І я хочу сказати, що він дуже жорстока людина. Мені було 16 років. Мало того, що він мене бив, то коли я від нього втекла, мене мама моя ховала два місяці, то коли я повернулася, він найняв людей, вони мені спалили квартиру і побили мене. Він мені мстився за те, що я від нього пішла», – додала Полякова.

Після побиття у Полякової була серйозна травма, після якої залишився шрам над бровою. Його вона показала Раміні Есхакзай під час розмови. «Усі питають, що в мене за шрам на брові. Серйозна травма була. Вона мені потім дала проблеми з вухом, зі слухом. Так що це була неприємна ситуація. І я ніколи якось не помстилася за це, але я дуже сподіваюся, що всесвіт зробить цю роботу за мене», – висловилася зірка.

Зазначимо, Оля Полякова народилася у Вінниці. Нині співачка перебуває у шлюбі з Вадимом Буряковським, подружжя має двох доньок Марію та Алісу.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова відмовила колишньому міністру культури України, який до неї залицявся. Оля Полякова познайомилася з одним із колишніх міністрів культури України в Ялті, куди її та інших зірок запросив тодішній президент. Тоді міністр запропонував зірці підвезти її додому.