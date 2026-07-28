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Потап і Каменських повідомили, коли приїдуть з концертом до Києва

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Потап заявив, що його дует з Каменських – це російськомовний проєкт
фото: іnstagram.com/anastasija_edition

Потап і Настя розповіли, чи планують випускати пісню українською мовою

Дует репера Потапа та співачки Насті Каменських заговорили про концерт у Києві після недавнього повернення на сцену. Артисти розповіли, коли приїдуть до України та за яких умов. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірок.

Потап пожартував про вартість проїзду на метро у Києві

Потап і Настя Каменських заявили, що повернуться до столиці, коли проїзд у метро буде по 8 грн. «Ой, ми повернемось в Київ, коли в Києві буде метро по 8 гривень», – іронічно сказав Потап. Зазначимо, нині проїзд у столичному метро коштує 30 грн.

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Зірки також вирішили пожартувати та заявили, що планують влаштувати тур по станціях метро. Також вони висловилися про ідею провести концерт на НСК «Олімпійський», де квитки коштуватимуть по 8 грн. «Будемо їздити по станціях, зробимо тур по станціях метро... Є ідея у нас зробити виступ Потапа та Насті на «Олімпійському» стадіоні. Всі квитки будуть по 8 гривень», – сказали артисти.

Реакція мережі на заяви Потапа і Насті

У коментарях під відео із заявами дуету Потапа і Насті до Києва українці висловили своє невдоволення. Зокрема, користувачі не оцінили іронії з боку зірок:

  • «Насміхаються над Україною як можуть».
  • «Неочікувано від них таке відношення до українців».
Потап і Каменських повідомили, коли приїдуть з концертом до Києва фото 1
фото: скриншот з TikTok
  • «І це типо смішно?»
  • «Повне розчарування. Так насміхатися з України».
Потап і Каменських повідомили, коли приїдуть з концертом до Києва фото 2
фото: скриншот з TikTok
  • «І це мої кумири дитинства…»

До слова, Потап також відповів на питання, чи будуть вони з Каменських випускати пісню українською мовою. Каменських заявила, що вони не планують цього робити, а Потап натомість відповів, що нині працює над цим. Також він нагадав про те, що їхній проєкт є російськомовним. Про це артисти висловилися в коментарі Новини.Lіve.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Каменських та Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.

Також повідомлялялося, Потап на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі, де були присутні російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, під час свого виступу пожартував про них. Однак Пугачова не оцінила уваги співака до їхньої пари.

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Теги: Потап Настя Каменських метро концерт

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