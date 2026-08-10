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Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Оністрат, Валентина Хамайко, Алан Бадоєв, Максим Нєфьодов показалися на фестивалі у столиці
колаж: glavcom.ua

Зірки продемонстрували свої етнокостюми у соцмережах

8 та 9 серпня у Києві відбувся етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба». Захід відвідали зірки українського шоубізнесу, посадовці та інші знаменитості. Які образи та костюми продемонстрували гості фестивалю, розповідає «Главком».

Андрій Оністрат

З Андрієм Оністратом показалася ведуча Валентина Хамайко
З Андрієм Оністратом показалася ведуча Валентина Хамайко
фото: Андрій Оністрат/Facebook

Для фестивалю «Вирій» військовий та бізнесмен Андрій Оністрат обрав чоловічий стрій світло-рожевого кольору з елементами вишивки. Разом із ним на фото позувала ведуча Валентина Хамайко.

Максим Нєфьодов і Ярослав Желєзняк

Максим Нєфьодов із дружиною (зліва) з Ярославом Желєзняком і Ольгою Коваль (справа)
Максим Нєфьодов із дружиною (зліва) з Ярославом Желєзняком і Ольгою Коваль (справа)
фото: Max Nefyodov/Facebook

Фестиваль «Вирій» також відвідали посадовці. Спільними фото поділилися колишній голова Державної митної служби Максим Нєфьодов та депутатське подружжя Ярослав Желєзняк та Ольга Коваль.

Максим Нєфьодов позує зі своєю дружиною Яною Калмиковою
Максим Нєфьодов позує зі своєю дружиною Яною Калмиковою
фото: Max Nefyodov/Facebook

Максим Нєфьодов прийшов на фестиваль зі своєю дружиною Яною Калмиковою. Пари показалися у стриманих етнічних образах. Водночас Яна Калмикова доповнила свій костюм гірляндою.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко відвідала етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба».
Юлія Свириденко відвідала етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба».
фото: Тhreads/@svyrydenko.official

Юлія Свириденко на фестиваль «Вирій» прийшла у довгій бежевій сукні, яку вона доповнила різноманітними прикрасами та елементами в етнічному стилі. Головним акцентом образу Юлії Свириденко був вінок із сухоцвітів. Також яскравості вбранню експосадовиці додало червоне намисто із золотими прикрасами.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна обрала для етнофестивалю костюм із довгою білою спідницею
Маша Єфросиніна обрала для етнофестивалю костюм із довгою білою спідницею
фото: Іnstagram.com/alanbadoev

Маша Єфросиніна обрала для етнофестивалю костюм із довгою білою спідницею, гірчичним топом та кардиганом. Її образ доповнив ніжний макіяж з легкою укладкою.

Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/mashaefrosinina

Олександра Заріцька

Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото) фото 2
фото: Іnstagram/kazka.band

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька відвідала два дні фестивалю «Вирій». Вона продемонструвала два образи. Перший костюм складався з чорної спідниці та зеленої сорочки. 

Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото) фото 3
фото: Іnstagram/kazka.band

На другий день заходу зірка вбралася у білий образ з обʼємним вінком на голові.

Алан Бадоєв

Алан Бадоєв обрав для свого образу шкіряні штани та чоботи
Алан Бадоєв обрав для свого образу шкіряні штани та чоботи
фото: Іnstagram.com/alanbadoev

Сценарист та кліпмейкер Алан Бадоєв поділився кадрами свого образу з фестивалю. Він обрав для фестивалю шкіряні штани та чоботи, а також чорний жакет із етнічними символами.

Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото) фото 4
фото: Іnstagram.com/alanbadoev

Мішель Андраде

Співачка Мішель Андраде показалася на етнофестивалі у Києві
Співачка Мішель Андраде показалася на етнофестивалі у Києві
фото: jetsetter.ua

Співачка Мішель Андраде обрала для етнофестивалю стильний образ з однією білою панчохою та корсетом. Свій костюм артистка прикрасила білим пір’ям та доповнила мереживною парасолькою.

Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото) фото 5
фото: Іnstagram.com/mishvirmish

Марія Кондратенко

Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото) фото 6
фото: Іnstagram/mashaa.kondratenko

Співачка Марія Кондратенко також відвідала фестиваль та вбралася у костюм чорного кольору, яке вона доповнила білими прикрасами, поясом та макіяжем.

Вікторія Маремуха та Євген Таллер

Найяскравіші образи зірок на фестивалі «Вирій» (фото) фото 7
фото: Іnstagram/vicky_mare

Актриса Вікторія Маремуха прийшла на етнофестиваль «Вирій» разом із сином Лукою. Маремуха обрала для свята світлий образ зі спідницею із бахромою, яскравий макіяж, масивні прикраси та обʼємний вінок.

Сценарист Євген Таллер позував на етнофестивалі у Києві
Сценарист Євген Таллер позував на етнофестивалі у Києві
фото: Іnstagram/vicky_mare

Разом із родиною позував сценарист Євген Таллер. Він був одягнений у етнічний одяг, водночас його костюм доповнили роги, які йому віддав син Вікторії Маремухи.

До слова, серед гостей етнофестивалю були такі зірки, як Вера Брежнева, зіркове подружжя гімнастки Наталії Татарінцевої та хореографа Євгена Кота, Монро, дизайнерка Катерина Сільченко, Руслан Багінський, Петро Ясинський, Дмитро Каднай, Женя Янович та інші.

Як розповідав «Главком», 8 та 9 серпня у Києві відбулася друга етно-електронна подія «Вирій», яку відвідали чимало зірок українського шоубізнесу. На заході діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання.

Зазначимо, депутатка Київської міської ради, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала захід. Адже доки захисники на фронті горять у бліндажах, у Києві чоловіки у трусах розважають публіку запальними танцями.

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Теги: фото столиця Київ шоубіз фестиваль

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