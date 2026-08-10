«Підтримують Україну, як можуть». Полякова вступилася за Галкіна з Пугачовою

Оля Полякова порівняла українців з росіянами, які засуджують російську агресію

Українська співачка Оля Полякова підтримала російських артистів Максима Галкіна та Аллу Пугачову. Зірка прокоментувала свої слова вдячності подружжю на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Про це пише «Главком» із посиланням на фрагмент з інтервʼю Полякової Раміні Есхакзай.

Оля Полякова пояснила, що добре ставиться до Алли Пугачової та Максима Галкіна, оскільки вона не оцінює людей за національністю, а за їхніми вчинками. Тож Полякова вступилася за російських артистів, зауваживши, що вони покинули в РФ «все, що мали» та наразі «підтримують Україну, як можуть».

«Я не ділю людей на хороші чи погані національності. Я це роблю за їхніми вчинками. Алла Пугачова і Галкін в Росії мали все. Але в один день вони зібралися й покинули свою домівку та все, що мали, аби не бути з тим режимом. Вони підтримують Україну, як можуть. І своїм гейтом ми підтримки у світі більше не заробимо. Вони відмовилися від всього, аби спокійно спати й мати чисту совість», – сказала Полякова.

Разом із цим Полякова порівняла росіян, які засуджують російську агресію та українців, які можуть бути причетні до корупції в країні.

«Людина, яка відмовилася від всього на Росії й допомагає Україні, але росіянин за національністю, гірший, ніж корупціонер, який накрав купу мільйонів і одягнув вишиванку? Це дурість. У нас є багато людей, які допомагають від першого дня, попри той гейт, а є багато українців, які покрали й повтікали», – висловилася артистка.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Причиною хвилі критики став ролик, у якому артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим).

Також повідомлялося, співачка Оля Полякова прокоментувала хейт у свій бік після своєї появи на міжнародному фестивалі співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі (Латвія). Виконавиця показалася в компанії росіянина Сергія Григор’єва-Апполонова, що обурило українців.