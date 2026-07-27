Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Потап обурив Пугачову невдалим жартом про Галкіна (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Потап і Каменських заспівали російською
фото: скриншот із запису трансляції

Потап висловився про вік Алли Пугачової та Максима Галкіна

Дует Потапа й Насті Каменських виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі. На заході були присутні російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, про яких під час свого виступу пожартував Потап. Про це розповідає «Главком».

Потап і Каменських заспівали на сцені в Юрмалі свій російськомовний репертуар. Так, перед виконанням пісні «Чумачечая весна» Потап вирішив із гумором розпочати виступ, однак Пугачова цього не оцінила.

Репер звернувся до Алли Борисівни, намагаючись зробити їй комплімент. Він заявив, що артистка з віком усе більше стає схожою на свою доньку Крістіну Орбакайте.

Алла Пугачова з Максимом Галкіним на фестивалі в Юрмалі
Алла Пугачова з Максимом Галкіним на фестивалі в Юрмалі
фото: скриншот із запису з прямої трансляції

Про Галкіна Потап також не забув та згадав про його новий імідж та вік, назвавши нинішній пік популярності «чумачечою весною». А згодом почав співати свій трек із цією назвою. «Алло Борисівно, вітаю! Який ви маєте гарний вигляд! Ви все більше стаєте схожі на Крістіну Орбакайте. Макс, ти знаєш, ти краш усього Instagram. 50 років – ми знаємо, як у психології це називається. У нас цей вік у чоловіків називається «чумачеча весна», – заявив Потап.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

 

Однак Галкін та Пугачова не оцінили уваги співака до їхньої пари. Зокрема, Максим Галкін почав кашляти, прикриваючись рукою під час висловлювань артиста та врешті подякував реперу за комплімент. Водночас Алла Пугачова не стримала емоцій та продемонструвала свою реакцію на невдалий жарт Потапа невдоволеним виразом обличчя та закочуванням очей.

Алла Пугачова продемонструвала свою реакцію на невдалий жарт Потапа невдоволеним виразом обличчя
Алла Пугачова продемонструвала свою реакцію на невдалий жарт Потапа невдоволеним виразом обличчя
фото: скриншот із запису з прямої трансляції

До слова, перед цим Потап і Каменських почали збирати реквізитні гроші в залі після свого попереднього виступу. За їхніми словами, їм потрібні кошти на нові костюми та концерти.

«Дорогі друзі, ви наловили грошей. Можна, будь ласка, нам їх повернути, будь ласка, дякую. У нас ще концерт, ми збираємо, поверніть гроші, кому не шкода. Хто скільки наловив! У нас просто знову концерти, знову виступи, нам потрібні нові костюми», – сказав Потап.

Нагадаємо, після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Вони повідомили про неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя». Артисти опублікували спільне відео російською мовою в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.

Читайте також:

Теги: Потап Алла Пугачова Настя Каменских Максим Галкін Юрмала Лайма Вайкуле

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка відверто розповіла, що невдало впала та зламала ногу в районі кульшового суглоба
Алла Пугачова пояснила, чому тепер використовує ціпок
Вчора, 22:27
Пугаова зазначила, що не виключає поїздки до Києва, однак лише за двох умов
Алла Пугачова заговорила про поїздку до Києва
25 липня, 20:39
Настя Каменських приїхала до столиці з-за кордону
«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт
23 липня, 12:45

Шоу-біз

На концерті гурту Kazka військовий освідчився коханій (відео)
На концерті гурту Kazka військовий освідчився коханій (відео)
Потап обурив Пугачову невдалим жартом про Галкіна (відео)
Потап обурив Пугачову невдалим жартом про Галкіна (відео)
«Надзвичайна жінка». Тарас Петриненко щемливо привітав Тетяну Горобець із днем народження
«Надзвичайна жінка». Тарас Петриненко щемливо привітав Тетяну Горобець із днем народження
Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці
Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці
«З’явилося ще одне диво». Павло Зібров та Ірина Білик стали кумами
«З’явилося ще одне диво». Павло Зібров та Ірина Білик стали кумами
Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото
Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
129K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
128K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
113K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua