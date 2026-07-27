Потап обурив Пугачову невдалим жартом про Галкіна (відео)

Потап висловився про вік Алли Пугачової та Максима Галкіна

Дует Потапа й Насті Каменських виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі. На заході були присутні російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, про яких під час свого виступу пожартував Потап. Про це розповідає «Главком».

Потап і Каменських заспівали на сцені в Юрмалі свій російськомовний репертуар. Так, перед виконанням пісні «Чумачечая весна» Потап вирішив із гумором розпочати виступ, однак Пугачова цього не оцінила.

Репер звернувся до Алли Борисівни, намагаючись зробити їй комплімент. Він заявив, що артистка з віком усе більше стає схожою на свою доньку Крістіну Орбакайте.

Алла Пугачова з Максимом Галкіним на фестивалі в Юрмалі фото: скриншот із запису з прямої трансляції

Про Галкіна Потап також не забув та згадав про його новий імідж та вік, назвавши нинішній пік популярності «чумачечою весною». А згодом почав співати свій трек із цією назвою. «Алло Борисівно, вітаю! Який ви маєте гарний вигляд! Ви все більше стаєте схожі на Крістіну Орбакайте. Макс, ти знаєш, ти краш усього Instagram. 50 років – ми знаємо, як у психології це називається. У нас цей вік у чоловіків називається «чумачеча весна», – заявив Потап.

Однак Галкін та Пугачова не оцінили уваги співака до їхньої пари. Зокрема, Максим Галкін почав кашляти, прикриваючись рукою під час висловлювань артиста та врешті подякував реперу за комплімент. Водночас Алла Пугачова не стримала емоцій та продемонструвала свою реакцію на невдалий жарт Потапа невдоволеним виразом обличчя та закочуванням очей.

Алла Пугачова продемонструвала свою реакцію на невдалий жарт Потапа невдоволеним виразом обличчя фото: скриншот із запису з прямої трансляції

До слова, перед цим Потап і Каменських почали збирати реквізитні гроші в залі після свого попереднього виступу. За їхніми словами, їм потрібні кошти на нові костюми та концерти.

«Дорогі друзі, ви наловили грошей. Можна, будь ласка, нам їх повернути, будь ласка, дякую. У нас ще концерт, ми збираємо, поверніть гроші, кому не шкода. Хто скільки наловив! У нас просто знову концерти, знову виступи, нам потрібні нові костюми», – сказав Потап.

Нагадаємо, після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Вони повідомили про неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя». Артисти опублікували спільне відео російською мовою в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.