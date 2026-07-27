Потап і Каменських заспівали російською на фестивалі Лайми Вайкуле: як реагують українці

Українці розкритикували Потапа і Настю через відсутність українських пісень на фестивалі в Юрмалі

Потап і Настя Каменських, які нещодавно возз'єдналися в дуеті після багаторічної перерви, виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зі сторінки фестивалю.

Що Потап і Настя співали на фестивалі в Юрмалі

Каменських та Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.

До того ж артисти здивували публіку своєю появою на фестивалі. Вони показалися в образі наречених. Каменських прибула у весільній сукні з пишною фатою та величезним букетом, а Потап у святковому чорно-білому костюмі.

фото: скриншот instagram.com/laimafestival

Під цим дописом було чимало коментарів із хейтом на адресу Каменських та Потапа, однак згодом можливість коментувати обмежили, а коментарі зникли. Однак під іншими публікаціями на сторінці фестивалю невдоволені українці збереглися. Вони були обурені появою дуету та розкритикували їхній виступ.

Як українці відреагували на появу Каменських та Потапа на фестивалі Вайкуле

Користувачі захейтили Потапа і Настю за те, що вони жодного разу не обмовилися про війну в Україні та не заспівали жодної пісні українською мовою. Водночас українці зауважили, що такі артисти, як Ніно Катамадзе, вимовили на сцені: «Слава Україні», а сама Лайма Вайкуле заспівала українською:

«Позорня, фу, впали нижче плінтуса. Коли воно було останній раз в Україні, гидота».

«Яким пучком? Війна в країні…. Просто абсурд».

фото: скриншот instagram.com/laimafestival

«Цей виступ спортив весь концерт... Вони не заспівали ні однієї пісні на Українській мові. Навіть Ніно Катамадзе сказала Слава Україні. А ці ні слова про Україну. Позорище…»

«Потап з Настею забули українську мову??»

фото: скриншот instagram.com/laimafestival

«Дуже соромно, навіть важко назвати виступом – жах! Позор!»

«Це жах. Навіщо вони на цьому чудовому фестивалі?»

Крім того, користувачі звернулися у коментарях до Лайми Вайкуле та зауважили, що запрошення Потапа та Насті було помилкою:

«Лайма, вони тут недоречні, хто такі?»

фото: скриншот instagram.com/laimafestival

«Цей фестиваль було зіпсовано їх присутністю».

фото: скриншот instagram.com/laimafestival

«Лайма, цей виступ перекреслив усе прекрасне на цьому фестивалі ... дебіли.... особливо П.... гидко».

Користувачі підтримали Потапа і Настю

Серед реакцій були й позитивні коментарі. Дехто називає виступ дуету «крутим», а інші зауважили, що артистів, навпаки, варто підтримувати, а не критикувати:

«Що за люди! Своїх треба підтримувати, як би там не було. Навіщо постійно осуджуєте?! Вони подарували настрій! Дали можливість згадати минулі часи. Виглядають чудово, як і раніше. Настя красотка. Потап це Потап. В своїй манері. Молодці».

фото: скриншот instagram.com/laimafestival

«Уся зала підспівувала, люди танцювали та кайфували. Це був дуже крутий виступ».

Нагадаємо, Потап на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі, де були присутні російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, під час виступу пожартував про них. Однак Галкін та Пугачова не оцінили уваги співака до їхньої пари. Зокрема, Максим Галкін почав кашляти, прикриваючись рукою під час висловлювань артиста та врешті подякував реперу за комплімент. Водночас Алла Пугачова не стримала емоцій та продемонструвала свою реакцію на невдалий жарт Потапа невдоволеним виразом обличчя та закочуванням очей.