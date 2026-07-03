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Кум Каменських заборонив Потапу з'являтися на своєму шоу: подробиці конфлікту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Геннадій Вітер про Потапа: «Він червоний прапорець»
фото: Іnstagram.com/genaviter_official\Іnstagram.com/realpotap

Геннадій Вітер нагадав про позицію Потапа стосовно війни в Україні 

Кум артистки Насті Каменських, співак та продюсер проєкту «Музична платформа» Геннадій Вітер висловився про репера Потапа. Він виступив проти того, щоб співак з'являвся на його шоу. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск проєкту «Наодинці з Гламуром».

Геннадій Вітер зазначив, що він не розуміє позиції артистів, які виступають за кордоном та співають там російською мовою. Проте він не проти, щоб Настя Каменських виступила на «Музичній платформі».

«Ми живемо в стані війни. Я вважаю, що мова є вагомим важелем, який треба нести й показувати іншим державам. Коли наші артисти їдуть за кордон і співають російською, у мене дуже великі питання. Я дуже люблю Настю, це моя родичка, я цього ніколи не приховую. Я готовий, щоб вона виступила сольно, бо є хіт, який мені подобається», – сказав продюсер.

Водночас бачити партнера своєї куми Потапа на шоу «Музична платформа» Геннадій Вітер не хоче. Це рішення він пояснив тим, що репер досі не висловив чіткої позиції стосовно війни Росії в Україні. «А Потап – точно ні. Для мене він «червоний прапорець», бо не висловлює свою позицію», – зазначив він.

Нагадаємо, подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву. Артисти повідомили про завершення багаторічних стосунків.  На сторінках Потапа та Каменських з'явився допис, написаний російською мовою, де вони розповіли про свій шлюб.

Також повідомлялося, після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Цього разу через неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя». Артисти опублікували спільне відео і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.

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Теги: Потап Володимир Каменський конфлікт шоубіз

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