Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж (фото)
Весільну сукню Таллули Вілліс створювали 712 годин
Донька голлівудського експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Дівчина поділилася кадрами святкувань у своєму Instagram та показала свою особливу весільну сукню. Про це пише «Главком».
Таллула та Джастін Ейсі зіграли весілля 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США. Весільну сукню для нареченої створював всесвітньо відомий бренд Balenciaga. Це ексклюзивна весільна сукня, адже її виготовлення тривало 712 годин, а саме 29 днів і 16 годин безперервної роботи майстрів. Ще девʼять годин створювалася фата.
До того ж на сукні помітні пелюстки, які вишивали бісером вручну, це зайняло ще 60 годин роботи. Ця сукня була пошита з шовкового атласу з незвичним дизайном. Вона має довгий шлейф, бант на спині та особливий дизайн попереду.
Сукня має відкрите декольте без бретелей. Ідея автора сукні, креативного директора Balenciaga П'єрпаоло Піччолі, полягала в тому, що вона мала нагадувати подарунок, який розгорнули з упаковки.
На фото, якими поділилася Таллула, можна побачити, як пройшла її фінальна примірка весільної сукні. Поруч із нареченою у щемливий момент була її мати Демі Мур та її сестри Румер і Скаут.
«Моє найбільше бажання щодо сукні полягало в тому, щоб вона була чимось чарівним, але чарівним у несподіваний спосіб – трохи як я сама. Я дуже багато працювала над тим, щоб почуватися комфортно у своїй шкірі, і для мене дуже важливо бути в чомусь, що несе в собі силу», – поділилася Таллула в інтервʼю журналу Vogue.
32-річна Таллула є молодшою донькою Брюса Вілліса та Демі Мур. З музикантом Джастіном Ейсі вона заручилася у грудні 2024 року.
Нагадаємо, американський актор Брюс Вілліс відзначив свій день народження. Колишня дружина актора Демі Мур поділилася світлинами з сімейного свята та показала, як виглядає Брюс Вілліс.
Коментарі — 0