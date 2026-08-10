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Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Таллули Вілліс показала свою весільну сукню
фото: Іnstagram/buuski

Весільну сукню Таллули Вілліс створювали 712 годин

Донька голлівудського експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Дівчина поділилася кадрами святкувань у своєму Instagram та показала свою особливу весільну сукню. Про це пише «Главком».

Таллула та Джастін Ейсі зіграли весілля 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США. Весільну сукню для нареченої створював всесвітньо відомий бренд Balenciaga. Це ексклюзивна весільна сукня, адже її виготовлення тривало 712 годин, а саме 29 днів і 16 годин безперервної роботи майстрів. Ще девʼять годин створювалася фата.

Весільну сукню Таллули Вілліс створювали 712 годин
Весільну сукню Таллули Вілліс створювали 712 годин
фото: Іnstagram/buuski

До того ж на сукні помітні пелюстки, які вишивали бісером вручну, це зайняло ще 60 годин роботи. Ця сукня була пошита з шовкового атласу з незвичним дизайном. Вона має довгий шлейф, бант на спині та особливий дизайн попереду.

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж
Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж
фото: Іnstagram/buuski

Сукня має відкрите декольте без бретелей. Ідея автора сукні, креативного директора Balenciaga П'єрпаоло Піччолі, полягала в тому, що вона мала нагадувати подарунок, який розгорнули з упаковки.

Таллула Вілліс зпросила на фінальну примірку весільної сукні свою зіркова маму, Демі Мур
Таллула Вілліс зпросила на фінальну примірку весільної сукні свою зіркова маму, Демі Мур
фото: Іnstagram/buuski

На фото, якими поділилася Таллула, можна побачити, як пройшла її фінальна примірка весільної сукні. Поруч із нареченою у щемливий момент була її мати Демі Мур та її сестри Румер і Скаут.

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж (фото) фото 1
фото: Іnstagram/buuski

«Моє найбільше бажання щодо сукні полягало в тому, щоб вона була чимось чарівним, але чарівним у несподіваний спосіб – трохи як я сама. Я дуже багато працювала над тим, щоб почуватися комфортно у своїй шкірі, і для мене дуже важливо бути в чомусь, що несе в собі силу», – поділилася Таллула в інтервʼю журналу Vogue.

3 фото
На весь екран
Таллула Вілліс зі своїм нареченим Джастіном Ейсі відвідувала важкохворого Брюса Вілліса
фото: Іnstagram/buuski

32-річна Таллула є молодшою донькою Брюса Вілліса та Демі Мур. З музикантом Джастіном Ейсі вона заручилася у грудні 2024 року.

Нагадаємо, американський актор Брюс Вілліс відзначив свій день народження. Колишня дружина актора Демі Мур поділилася світлинами з сімейного свята та показала, як виглядає Брюс Вілліс.

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Теги: Демі Мур Брюс Вілліс весілля дочка

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