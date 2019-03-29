К выходу фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» выпустят специальное пиво



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Крафтовое пиво сварила американская компания Boulevard Brewing

Благодаря партнерству 20th Century Fox и Boulevard Brewing Company из штата Миссури, «Тёмный Феникс» обзавёлся своим собственным пивом — Space Camper Cosmic IPA.

Boulevard Brewing принадлежит Duvel Moortgat, бельгийской компании, которая также владеет нью-йоркской Ommegang, которая варит пиво, посвящённое «Игре престолов».

Space Camper Cosmic IPA выпустили в январе 2019 года. Пиво официально не вдохновлено фильмом, но связь прослеживается практически везде — помимо самого названия. Поэтому следующий релиз пива будет «с лимитированным дизайоном этикетки с изображением Тёмного Феникса, парящего над крупной буквой "X", и логотипом бренда в оранжевых, серых, белых и черных цветах». Кроме того, на упаковке можно будет найти скидку на билеты на сеанс «Тёмного Феникса».

Представители студии Fox заявили, что это станет первым сотрудничеством с пивоварней в истории компании, сообщает profibeer.ru.

«Героиня Space Camper Cosmic IPA — идеальное воплощение истории о Тёмном Фениксе — Джин Грэй. Boulevard Brewing имеет тесный контакт со своими клиентами, и мы с нетерпением ждём возможности рассказать им об этом фильме таким уникальным способом», — заявил вице-президент по маркетинговому партнерству студии.

Главной героиней фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» станет Джин Грэй в исполнении звезды сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер. Актриса уже появлялась в этом образе в блокбастере Брайана Сингера «Люди Икс: Апокалипсис». Джин Грэй — одна из самых могущественных мутанток вселенной Людей Икс, которая обладает способностями к телепатии и телекинезу. Ей предстоит открыть в себе сущность Тёмного Феникса, которая проникнет в неё в результате миссии в космосе. Эта сила окажется для девушки слишком велика, она станет слишком неуравновешенной.

Джерело: Киноафиша