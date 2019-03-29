«Властелина колец» раскритиковали за обилие в сюжете гетеросексуальных мужчин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В начале 2000-х трилогия «Властелин колец» произвела фурор и сделала жанр фэнтези по-настоящему популярным

Франшиза завоевала 11 золотых статуэток премии «Оскар», а книги, ставшие основой для фильмов, давно перешли в разряд бессмертной классики. Долгое время скандалы на почве расизма, сексизма и гомофобии обходили трилогию стороной, однако недавно автор книг по «Звёздным войнам» раскритиковал «Властелина колец» за то, что его мир недостаточно фантастичный, зато слишком белый.

Писатель Чак Вендиг, написавший серию книг «Последствия» в обновлённой студией Disney вселенной «Звёздных войн», выразил свое «непопулярное мнение» относительно «Властелина колец». «Я попытался прочесть книги и не смог. Детально прописанный мир — это не сюжет. Книга не должна читаться, как руководство к компьютерной ролевой игре. Избранный герой — избитое клише. Сцена пира слишком затянута. Мир «Властелина колец» слишком белый, слишком гетеросексуальный, слишком переполненный мужчинами и, что иронично, – недостаточно фантастичный», -— написал Вендиг.

Очевидно, писатель действительно не дочитал книги до конца, иначе он бы увидел параллели с современностью, актуальные и сегодня. В 50-х годах прошлого века Дж. Р. Р. Толкин опубликовал «Властелина колец», в котором представители абсолютно разных народов сумели найти общий язык и подружиться. Глупо обвинять роман в гомофобии или расизме, учитывая, в какое время жил автор. Тем более глупо обвинять трилогию в обилии мужчин, ведь именно героиня Эовин убила верховного Назгула, доказав, что сильные женские персонажи существовали в искусстве задолго до появления MeToo и прочих движений.

Джерело: popcornnews