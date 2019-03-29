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    Шоу-биз

    Режиссер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет

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    Аньес Варда - Режиссер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет
    Аньес Варда
    Euronews.com

    Режиссер, документалист и сценарист скончалась в окружении близких

    Режиссер Аньес Варда  умерла в возрасте 90 лет. Печальную новостьподтвердила семья Аньес Варды французскому изданию AFP.

    По информации французского агенства причиной смерти стало онкологическое заболевание, режиссер умерла дома в окружении близких. Остальные подробности станут известны позже.

    За свою работу в кино Варда была удостоена Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля (за фильм «Счастье»), Золотого льва Венецианского фестиваля (за фильм «Без крыши, вне закона»), Премии Луи Деллюка, двух Сезаров за документальные работы и почетного Сезара в 2001 году. В 2015 году на Каннском кинофестивале была удостоена Почетной «Золотой пальмовой ветви». Такде Аньес Варда получила премию Оскар за за вклад в киноискусство.

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