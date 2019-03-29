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    Шоу-биз

    В Канаде сняли фильм на редком языке — им владеет около 20 человек в мире

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    В Канаде сняли фильм на редком языке — им владеет около 20 человек в мире

    Картина покажут в Великобритании

    Канадский режиссер Гваи Эденшоу снял фильм на редком языке народа хайда, который проживает в провинции Британская Колумбия и на архипелаге Александра в штате Аляска. Картину под названием SGaawaay K’uuna, которое переводится как «Острие ножа», впервые покажут в апреле в Великобритании.

    Лента будет сопровождаться английскими субтитрами, сообщает The Guardian. В съемках приняли участие более 70 местных жителей: носители языка хайда играли второстепенные роли, а остальные создавали костюмы и делали реквизит.

    Язык хайда считается изолятом — то есть таким, который не входит ни в одну языковую семью. Фильм Эденшоу снят на двух диалектах хайда, северном и южном. Чтобы сыграть в картине, актерам пришлось заучивать слова исчезающего языка. По словам режиссера, фильм важен для сохранения хайда.

    «Я знаю, что если ситуация с нашим языком зашла так далеко, то по статистике он должен вскоре исчезнуть. Но мы не готовы это принять», — сказал Эденшоу в комментарии The Guardian. Режиссер добавил, что в XIX веке численность хайда резко сократилась из-за вируса оспы и других заболеваний. ЮНЕСКО объявила 2019-й годом языков коренных народов для «сохранения, поддержки и продвижения их по всему миру».

    Джерело: Bird In Flight

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