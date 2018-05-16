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    Дзидзьо и Оля Цибульская стали родителями

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    Оля Цибульская и Дзидзьо
    Оля Цибульская и Дзидзьо

    Артисты покрестили сына своей вдохновительницы

    В сети появилось фото, на котором музыканты Дзидзьо и Оля Цибульская держат на руках младенца. Мальчику уже девять месяцев и зовут его Денисом. Артисты, сфотографировавшиеся с ним – стали его крестными родителями.

    «Еще во время съемок клипа «Чекаю. Цьом» нас было на одного больше, чем вы видели в клипе. Счастливая мамочка скрывала свой животик, а многие до сих пор ничего не знают. Мы решили больше не держать это в секрете, а поделиться радостной новостью с Украиной!» - сказал Дзидзьо.

    «Я очень благодарна Надt, что именно нам доверила стать крестными родителями Дениса. Нас это сблизило, а меня сразу породнило со всей большой DZIDZIOFamily! И мне очень приятно, что история «Чекаю. Цьом» переросла в такие крепкие дружеские отношения. Жизнь меняется, а вот кумы – это навсегда!» - добавила Цибульская.

    Надя, которая уже давно является музой и главной вдохновительницей группы Dzidzio, родила своего первенца – сына Дениса.

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    Счастливые супруги решили покрестить малыша в столичном Владимирском соборе. Новоиспеченные кумовья Цибульская и Хома поделились этими радостными фотографиями со своими поклонниками.

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    Джерело: ТСН

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