Дзидзьо и Оля Цибульская стали родителями

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Оля Цибульская и Дзидзьо

Артисты покрестили сына своей вдохновительницы

В сети появилось фото, на котором музыканты Дзидзьо и Оля Цибульская держат на руках младенца. Мальчику уже девять месяцев и зовут его Денисом. Артисты, сфотографировавшиеся с ним – стали его крестными родителями.

«Еще во время съемок клипа «Чекаю. Цьом» нас было на одного больше, чем вы видели в клипе. Счастливая мамочка скрывала свой животик, а многие до сих пор ничего не знают. Мы решили больше не держать это в секрете, а поделиться радостной новостью с Украиной!» - сказал Дзидзьо.

«Я очень благодарна Надt, что именно нам доверила стать крестными родителями Дениса. Нас это сблизило, а меня сразу породнило со всей большой DZIDZIOFamily! И мне очень приятно, что история «Чекаю. Цьом» переросла в такие крепкие дружеские отношения. Жизнь меняется, а вот кумы – это навсегда!» - добавила Цибульская.

Надя, которая уже давно является музой и главной вдохновительницей группы Dzidzio, родила своего первенца – сына Дениса.

Счастливые супруги решили покрестить малыша в столичном Владимирском соборе. Новоиспеченные кумовья Цибульская и Хома поделились этими радостными фотографиями со своими поклонниками.

Джерело: ТСН