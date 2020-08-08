Каменских в умопомрачительном бикини соблазняет мужчин на пляже (фото)



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Певица Настя Каменских

Певица разместила в соцсетях красивый кадр с отдыха в Турции

Певица Настя Каменских в Instagram порадовала своих поклонников очередным умопомрачительным кадром. На фотографии украинская исполнительница запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках на отдыхе в Турции, куда она отправилась несколько дней назад.

«Знаете великую новость? Сегодня пятница», — заявила она.

В комментариях пользователи в очередной раз выразили свое восхищение внешними данными звезды. «Вау, просто какой-то огонь!» «Сладкая, лучшая, нереальная и неземная», «Хорошего вам отдыха в Турции. Вы, Настя, просто обалденно выглядите».

instagram.com/kamenskux/

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.