Каньє Вест планує випустити футболку зі свастикою (фото)

Репер написав багато скандальних постів у соціальній мережі Х та знову привернув увагу користувачів

Американський репер Каньє Вест виконавець вирішив випустити футболку зі свастикою. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Напередодні Каньє Вест написав багато скандальних постів у соціальній мережі Х, чим знову привернув увагу користувачів. Чоловік писав, що він Бог, запропонував відпочити у Росії цим літом. Репер поділився тим, що любить Гітлера, не довіряє євреям, а також назвав усіх білих – расистами.

Крім того, американський репер написав, що має намір випустити футболку зі свастикою. Він зазначив, що мріяв про це довгі роки та думає, що принт його «найкращий творчий перфоманс на даний момент».

Пост Каньє Веста у соціальні мережі Х скріншот сторінки артиста

Нагадаємо, Каньє Вест втратив $20 млн через прозору мінісукню своєї дружини Б’янки Цензорі, у якій вона прийшла на церемонії нагородження переможців музичної премії «Греммі». Про це пише видання Daily Mail.

2 лютого пара з'явилася на червоній доріжці: 47-річний артист був одягнений у чорну футболку та штани, а його дружина одягла пухнасту чорну шубу. Вони позували, аж раптом Б'янка почала роздягатися прямо перед камерами. Скинувши шубу, вона залишилася в абсолютно прозорій мінісукні, без білизни, тому було повністю видно її оголене тіло.

За даними видання, артист раніше підписав два контракти на масштабні концерти у травні 2025 року у Токіо у Японії, але після витівки його дружини на червоній доріжці виступи скасували. «Голий» вихід Б’янки обійшовся реперу у $20 млн.

До слова, сам артист відвертий образ Б'янки пояснив порталу Page Six через інсайдерів: виявилося, що таким чином Вест хотів повторити обкладинку свого альбому Vultures 1, де Цензорі стоїть спиною до камери повністю оголеною.