Новая девушка Брэда Питта примерила наряд с опасным декольте



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27-летняя модель Николь Потуральски показала два стильных образа instagram.com/nico.potur/

Возлюбленная голливудского актера похвасталась загорелым декольте

Девушка 56-летнего голлливудского актера Брэда Питта предстала перед зеркалом в голубом вельветовом корсете и белых обтягивающих брюках. Пикантный наряд подчеркнул загорелую грудь Николь. Она стояла с собранными в хвост волосами, оставив две свисающие пряди у лица.

Затем Николь примерила более откровенный наряд. Немецкая модель облачилась в зеленое шелковое платье с крупным геометрическим узором. Просторный вырез, соединяющий платье и лиф, обнажил тонкую талию Потуральски, а откровенный вырез едва прикрывал грудь. Николь распустила волосы и прошлась у зеркала, покачивая бедрами.

Потуральски устроила себе день бьюти-процедур. Муза бывшего мужа Анджелины Джоли запечатлела себя в салоне автомобиля. Николь сидела за рулем в белом свитере и бежевой куртке.

«Мой идеальный день - вакуумный гидропилинг, ламинирование ресниц и визит к парикмахеру», - призналась Николь и продемонстрировала новую стрижку в стиле лесенка.

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