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    Шоу-биз

    Новая девушка Брэда Питта примерила наряд с опасным декольте

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    <p>27-летняя модель Николь Потуральски показала два стильных образа</p> <div></div> - Новая девушка Брэда Питта примерила наряд с опасным декольте

    27-летняя модель Николь Потуральски показала два стильных образа

    instagram.com/nico.potur/

    Возлюбленная голливудского актера похвасталась загорелым декольте

    Девушка 56-летнего голлливудского актера Брэда Питта предстала перед зеркалом в голубом вельветовом корсете и белых обтягивающих брюках. Пикантный наряд подчеркнул загорелую грудь Николь. Она стояла с собранными в хвост волосами, оставив две свисающие пряди у лица.

    Затем Николь примерила более откровенный наряд. Немецкая модель облачилась в зеленое шелковое платье с крупным геометрическим узором. Просторный вырез, соединяющий платье и лиф, обнажил тонкую талию Потуральски, а откровенный вырез едва прикрывал грудь. Николь распустила волосы и прошлась у зеркала, покачивая бедрами.

    Потуральски устроила себе день бьюти-процедур. Муза бывшего мужа Анджелины Джоли запечатлела себя в салоне автомобиля. Николь сидела за рулем в белом свитере и бежевой куртке. 

    «Мой идеальный день - вакуумный гидропилинг, ламинирование ресниц и визит к парикмахеру», - призналась Николь и продемонстрировала новую стрижку в стиле лесенка.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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