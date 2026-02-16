Римма Зюбіна поділилася щемливим дописом в день річниці смерті матері

Римма Зюбіна: «Пишіть листи тим, кому ви не можете відправити, тим кого ви без надії таки сподіваєтесь побачити»

Українська акторка та телеведуча Римма Зюбіна поділилася дописом до дня річниці смерті своєї мами Віри Зюбіної. Жінка померла у віці 85 років 3 лютого 2024 року. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Римма Зюбіна поділилася особистим та розповіла, як дізналася про смерть своєї мами. У той день вона була на зніманнях проєкту «Твої листи» від Командування Сил ТрО ЗСУ. «Після зйомки я збиралася подзвонити Мамі, поставила телефон на беззвучний, як завжди на зйомках. Відзняли, я беру телефон і бачу безліч пропущених від сестрички і племінника. Я майже здогадалась, але все одно ще не пускала в свою голову тієї думки… передзвонила і почула найстрашніше…» – поділилася Зюбіна.

Жінка пояснила символізм моменту, коли вона дізналася про смерть матері. У той час, як вона читала для проєкту листи воїнам, які пропали безвісти, в неї померла мама. Тож акторка закликала писати листи тим, кому ви не можете їх відправити.

Віра Зюбіна померла у віці 85 років фото: Римма Зюбіна/Facebook

«В той момент, коли я читала лист пропавшому безвісті Воїну, у мене померла Мама. Тому це відео 2024 року для мене дуже важливе – пишіть листи тим, кому ви не можете відправити, тим, хто в полоні, хто пропав безвісти, тим кого ви без надії таки сподіваєтесь побачити», – написала Римма Зюбіна.

Нагадаємо, як Римма Зюбіна розповідала про смерть своєї мами Віри Зюбіної. «2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї Мами, а 3 лютого полетіла у засвіти Душа найдобрішої Людини в світі. За все життя я не зустрічала найскромнішої Людини. Моя Мама ніколи нічого не просила, не вимагала, щедро дарувала добро», – розповіла актриса.

Акторка розповіла, що її матір одужала, але в грудні 2023 року в її квартирі в Ужгороді сталася пожежа – вони з онуком загинути, але дивом врятувалися. За словами Римми Зюбіною, цей стрес забрав останні життєві сили її матері.