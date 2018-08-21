Архитектурные жемчужины Швейцарии: впечатляющие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@lerichti

«Фотосъемка домов прежде всего является демонстрацией пропорций»

Швейцарский фотограф Филипп Хеер, в виртуальном мире также известный как @lerichti, сделал себе имя благодаря красивым фотоснимкам образцов швейцарской архитектуры в социальной сети Instagram. Там у него уже более 63 тыс.подписчиков.

Оконная рама, дверной проем, узорчатые фасады и другое графические детали прохладных современных бетонных зданий – на них-то и фокусируется Филипп Хеер. В результате выходят фотоснимки, напоминающие открытки из музеев и художественных галерей, а еще они прекрасно подходят для размещения в Instagram.

«У меня очень плохая память на человеческие лица, но стоит мне увидеть какой-то интересный фасад, и я никогда его не забуду. Иногда мне кажется, что фасады – это лица домов. И в то же время они похожи на холст, наполненный графическими элементами».

С детства Хеер питал страсть к фотографии и архитектуре, и естественно, что эти два увлечения он перенес в социальные сети. Зарегистрировавшись на платформе Instagram в 2015 году, он выбрал пользовательское имя @lerichti. Его можно расшифровать: это сочетание французского словечка le (определенного артикля единственного числа мужского рода) и местечка Рихти в Валлизеллене, недалеко от Цюриха.



Сегодня Instagram сделался одной из самых популярных социальных сетей в мире. В месяц один миллиард пользователей загружает короткие видеоролики и фотографии, чтобы поделиться своими сообществами.

Джерело: swissinfo.ch