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    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса

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    <p>Ураган Флоренс</p> - Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса

    Ураган Флоренс

    Мощный шторм в Атлантическом океане, который завтра надвинется на побережье США, ослабел до второй категории из пяти возможных

    Сегодня утром, 13 сентября, американский президент Дональд Трамп у себя в Тwitter сообщил, что власти США в полной мере готовы нивелировать удар урагана Флоренс по юго-восточным штатам, и призвал граждан страны безапелляционно следовать указаниям местных властей.

    «Уходите с пути урагана, не играйте с ним в игры. Это огромный шторм, возможно, один из крупнейших, которые были», - написал он.

    Между тем, Национальный центр США по отслеживанию ураганов снизил рейтинг опасности Флоренс с 4-й до 2-й категории, отметив, что скорость ветра в зоне шторма немного уменьшилась, и сейчас около его эпицентра она составляет до 50 м/с.

    Несмотря на это, ураган принесет на побережье сильнейший ветер, чрезвычайно сильные осадки, которые вызовут подтопления в некоторых районах.

    По состоянию на утро 13 сентября около 1,7 млн человек были эвакуированы из зоны будущего катаклизма. Режим чрезвычайного положения введен в четырех штатах - Вирджинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине.

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    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса
    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса
    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса
    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса
    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса
    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса
    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса
    Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса

    Фото сделал немецкий астронавт Александр Херста, який сделал их с борта Международной космической станции.

    Джерело: news.liga.net

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