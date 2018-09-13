Астронавт показал, как ураган Флоренс выглядит из космоса



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Ураган Флоренс

Мощный шторм в Атлантическом океане, который завтра надвинется на побережье США, ослабел до второй категории из пяти возможных

Сегодня утром, 13 сентября, американский президент Дональд Трамп у себя в Тwitter сообщил, что власти США в полной мере готовы нивелировать удар урагана Флоренс по юго-восточным штатам, и призвал граждан страны безапелляционно следовать указаниям местных властей.

«Уходите с пути урагана, не играйте с ним в игры. Это огромный шторм, возможно, один из крупнейших, которые были», - написал он.

Между тем, Национальный центр США по отслеживанию ураганов снизил рейтинг опасности Флоренс с 4-й до 2-й категории, отметив, что скорость ветра в зоне шторма немного уменьшилась, и сейчас около его эпицентра она составляет до 50 м/с.

Несмотря на это, ураган принесет на побережье сильнейший ветер, чрезвычайно сильные осадки, которые вызовут подтопления в некоторых районах.

По состоянию на утро 13 сентября около 1,7 млн человек были эвакуированы из зоны будущего катаклизма. Режим чрезвычайного положения введен в четырех штатах - Вирджинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине.

Фото сделал немецкий астронавт Александр Херста, який сделал их с борта Международной космической станции.

Джерело: news.liga.net