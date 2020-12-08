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    Шоу-биз

    Кэти Перри показала фигуру через три месяца после родов. Фанаты в шоке

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    <p>36-летняя певица Кэти Перри восстанавливает фигуру после рождения первенцы</p> <div></div> - Кэти Перри показала фигуру через три месяца после родов. Фанаты в шоке

    36-летняя певица Кэти Перри восстанавливает фигуру после рождения первенцы

    Звезда показала, как выглядит ее живот

    36-летняя американская певица Кэти Перри успешно совмещает воспитание дочери Дейзи Дав и работу. Артистка много рассказывала о восстановлении после родов и признавалась, что ее фигура неидеальна. Она продолжает тренироваться, чтобы вернуть былые формы. Перри похвасталась своими результатами. Певица показала хитрый трюк, который помогает ей быстро стать стройной.

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    Кэти Перри показала фигуру через три месяца после родов. Фанаты в шоке
    Кэти Перри показала фигуру через три месяца после родов. Фанаты в шоке
    Кэти Перри показала фигуру через три месяца после родов. Фанаты в шоке
    Кэти Перри показала фигуру через три месяца после родов. Фанаты в шоке

    Молодая мама облачилась в голубой тренч и черные босоножки. Сексуальный наряд выгодно подчеркнул ее тонкую талию и стройные ноги. Обладательница «Грэмми» уложила волосы в крупные локоны и сделала «кукольный» макияж с акцентом на глаза. Перри дополнила образ массивными серьгами.

    Поклонники восхитились смелостью артистки. Многие посоветовали ей не изнурять себя тренировками в погоне за идеальной внешностью. «Выглядишь прекрасно! Видео — просто бомба. И стиль у тебя шикарный», «Вы недавно подарили жизнь. Куда торопишься худеть?» -  отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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