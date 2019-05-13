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    Шоу-биз

    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов

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    instagram / katehudson - Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    instagram / katehudson

    Актриса продемонстрировала подтянутый пресс и рассказала, как привела себя в форму

    40-летняя голливудская актриса Кейт Хадсон стала мамой в третий раз в октябре прошлого года. За время беременности девушка набрала лишний вес, поэтому после родов она начала усердно работать над своим телом.  На днях она опубликовала новое фото, продемонстрировав почти идеальный пресс. В беседе с подписчиками Кейт призналась, что похудела на 15 килограммов после рождения третьего ребенка. По словам девушки, она предпочла совмещать разумное количество физических нагрузок и диеты.

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    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов
    instagram / katehudson

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    «Я очень довольна тем, что достигла цели, не доводя себя до полного изнеможения в спортзале и не моря себя голодом!» — заверила Хадсон.

    Она отметила, что во многом ей помогла привести тело в форму йога и система питания. Всем продуктам нужно присваивать определенное количество баллов в зависимости от их питательной ценности. Постепенно нужно снижать количество «съеденных» баллов по определенному графику. Плюс такого питания в том, что не нужно полностью отказываться от каких-либо продуктов. По словам Хадсон, она иногда баловала себя маленьким кусочком пирога, сэкономив баллы за счет других блюд.

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