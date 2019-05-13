Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов



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instagram / katehudson

Актриса продемонстрировала подтянутый пресс и рассказала, как привела себя в форму

40-летняя голливудская актриса Кейт Хадсон стала мамой в третий раз в октябре прошлого года. За время беременности девушка набрала лишний вес, поэтому после родов она начала усердно работать над своим телом. На днях она опубликовала новое фото, продемонстрировав почти идеальный пресс. В беседе с подписчиками Кейт призналась, что похудела на 15 килограммов после рождения третьего ребенка. По словам девушки, она предпочла совмещать разумное количество физических нагрузок и диеты.

«Я очень довольна тем, что достигла цели, не доводя себя до полного изнеможения в спортзале и не моря себя голодом!» — заверила Хадсон.

Она отметила, что во многом ей помогла привести тело в форму йога и система питания. Всем продуктам нужно присваивать определенное количество баллов в зависимости от их питательной ценности. Постепенно нужно снижать количество «съеденных» баллов по определенному графику. Плюс такого питания в том, что не нужно полностью отказываться от каких-либо продуктов. По словам Хадсон, она иногда баловала себя маленьким кусочком пирога, сэкономив баллы за счет других блюд.



