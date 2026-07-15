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Хливнюк отримав звання Заслуженого артиста України

Олександра Волошина
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Олександра Волошина
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Загалом звання отримали шість діячів сфери мистецтва
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Зеленський до Дня Української Державності підписав указ про присвоєння почесних звань

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності підписав указ про присвоєння почесних звань українським митцям, науковцям, медикам та іншим видатним діячам, повідомляє «Главком».

Так, згідно з текстом указу, звання Заслужений артист України було присвоєно співакові, вокалістові гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку.

Загалом звання отримали шість діячів сфери мистецтва.

Окрім митців та працівників культури, було надано ряд інших звань. Зокрема, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін отримав звання Заслуженого юриста України, а генеральник директор лікарні «Охмадит» Олександр Урін – звання Заслужений лікар України.

Хливнюк народився 31 грудня 1979 року в Черкасах.

В 2004 році він з гітаристом гурту «Тартак» Андрієм «Мухою» Самойло організували фанк-грув-гурт «Бумбокс». За кілька років гурт набув великої популярності. У квітні 2005 році було записано перший альбом «Меломанія». В 2006-му вийшла друга платівка «Family Бізнес», що отримала в Україні золотий статус (на даний момент продано більше 100 тисяч примірників диску).

У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ до України, Хливнюк вступив до ТРО Києва.

У перші дні вторгнення музикант опублікував у соцмережах відеоролик, де у військовому спорядженні та зі зброєю в руках виконав акапельно уривок народної пісні «Ой у лузі червона калина» на тлі спорожнілого столичного середмістя. Відео миттєво стало вірусним, а сама композиція перетворилася на глобальний символ українського спротиву. Згодом південноафриканський музикант The Kiffness створив на основі цього співу благодійний ремікс, а легендарний британський гурт Pink Floyd випустив спільний сингл Hey, Hey, Rise Up!, використавши вокал Хливнюка.

26 березня під час виконання бойового завдання підрозділ Хливнюка потрапив під мінометний обстріл, унаслідок чого артист дістав легке поранення в обличчя. Проте вже за тиждень, 2 квітня, після надання медичної допомоги він повернувся до служби.

За вагомий особистий внесок у захист суверенітету держави у серпні 2022 року Андрій Хливнюк був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

В 2023 році Хливнюк став командиром своєї групи аеророзвідки.

В листопаді 2024 року Хливнюк відмовився від премії у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини ім. Сергія Магнітського. Подякувавши, він заявив, що не може прийняти нагороду, поки інші лауреати "непевні" у необхідності надати Україні зброю для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, президент також підписав указ про нагородження командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді орденом Богдана Хмельницького І ступеня, що зробило його повним кавалером ордена.

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Теги: Володимир Зеленський Бумбокс державні нагороди Андрій Хливнюк

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