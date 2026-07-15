«Мадяр» став повним кавалером ордену Богдана Хмельницького

Зеленський підписав указ про відзначення командувача СБС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державною нагородою командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді, повідомляє «Главком».

Бровді отримав орден Богдана Хмельницького І ступеня.

Згідно з текстом указу, нагорода вручається «за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

У листопаді 2023 року Роберта Бровді було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. У лютому 2025 року президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Роберт Бровді (позивний «Мадяр») народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. До 2022 року був відомим закарпатським бізнесменом, великим зернотрейдером, топменеджером аграрних держкомпаній та меценатом, який розвивав сучасне мистецтво.

У перший день повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт, брав участь в обороні Київщини, а в травні 2022 року створив легендарний підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра». Разом із ним пройшов найгарячіші точки фронту – від Бахмута до Кринок, перетворивши підрозділ на 414-ту окрему бригаду ударних безпілотників. У травні 2025 року Бровді отримав звання Героя України, а в червні 2025 року очолив Сили безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Військово-морських сил. Також нагороди, в тому числі відзнаки Героїв України, отримали поліцейські.