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81-річна ексдружина Елвіса Преслі зʼявилася в ефектному образі на публіці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Прісцилла Преслі відвідала благодійний захід на Майорці
фото: Вackgrid

Прісцилла Преслі є зіркою фільмів «Голий пістолет» 

Акторка Прісцилла Преслі відвідала щорічний світський благодійний захід Remus Lifestyle Night в Іспанії. Ексдружина короля рок-н-ролу Елвіса Преслі позувала перед камерами у яскравому образі. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

81-річна Прісцилла Преслі вперше за довгий час показалася на публіці. Вона обрала для заходу яскраво-червону сукню А-силуету, довжина якої сягала підлоги. Свій образ акторка доповнила чорним годинником, каблучками та намистом із підвіскою у формі півмісяця. Також вона мала червону сумку, а на губах помаду в тон своєму образу. Для зачіски Преслі обрала пряме волосся.

Преслі завітала на 14-й вечір Remus Lifestyle Night, який відбувся 30 липня на Майорці (Іспанія). Його організовує підприємець Марсель Ремус. Захід пройшов у готелі Hilton Mallorca Galatzó.

81-річна Прісцилла Преслі вперше за довгий час показалася на публіці
81-річна Прісцилла Преслі вперше за довгий час показалася на публіці
фото: Вackgrid

Ця поява Прісцилли Преслі була першою за довгий час. Востаннє вона зʼявлялася на публічному заході у березні. Тоді зірка відвідала Данію, де провела низку своїх лекцій та побувала у музеї, присвяченому Елвісу Преслі. Перед цим Прісцилла Преслі зʼявлялася на публіці восени 2025 року, коли вона презентувала свої мемуари.

Прісцила та Елвіс Преслі з їхньою донькою Лізою Марі
Прісцила та Елвіс Преслі з їхньою донькою Лізою Марі
фото з відкритих джерел

Прісцилла та Елвіс Преслі одружилися в Лас-Вегасі у 1967 році. У 1968 році в них народилася донька Ліза Марі. Подружжя розлучилося у 1973 році після шести років шлюбу. За чотири роки Елвіс Преслі пішов з життя. Він помер 6 серпня 1977 року в Мемфісі від серцевого нападу.

Нагадаємо, у США у віці 54 роки померла співачка Ліза Марі Преслі, яка була єдиною дитиною покійного Елвіса Преслі. Про це повідомила її мати, актриса Прісцілла Преслі через свого агента, пише The Associated Press. Напередодні артистку доставили в лікарню після зупинки серця.

Також повідомлялося, єдина дочка Елвіса Преслі Ліза Марія Преслі перед смертю приймала ліки для схуднення. Преслі худнула перед церемонією вручення премії «Золотий глобус», де було представлено фільм «Елвіс» про її батька, оскільки хотіла добре виглядати на килимовій доріжці.

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Теги: актор вдова дружина співак фото

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