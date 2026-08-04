Дженніфер Лопес показалася на відпочинку з дітьми у Венеції: ексклюзивні кадри

18-річні двійнята Дженніфер Лопес показалися у кадрі з зірковою мамою

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес провела час з дітьми в Італії. Родина показалася під час прогулянки вулицями Венеції. Зіркова мама поділилася двома десятками фото з відпочинку та показала, як подорослішали її діти. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки.

Дженніфер Лопес відправилася на відпочинок у Венецію зі своїм сином Максом. Також з родиною на фото показався трансгендерний син співачки Оскар, який цьогоріч здійснив камінгаут та змінив імʼя Емме на чоловіче.

Дженніфер Лопес показалася на відпочинку з дітьми фото: Іnstagram.com/jlo

Дженніфер Лопес з дітьми під час вікенду у Венеції гуляла вуличками міста фото: Іnstagram.com/jlo

Дженніфер Лопес показалася на відпочинку з дітьми у Венеції фото: Іnstagram.com/jlo

Родина під час вікенду у Венеції гуляла вуличками міста, відвідала історичні памʼятки та позувала на тлі них, а також каталася на гондолі. На окремих фото Дженніфер Лопес показалася разом із дітьми.

Дженніфер Лопес має сина Максиміліана Девіда фото: Іnstagram.com/jlo

Донька Дженніфер Лопес здійснила камінгаут та змінила імʼя Емма на чоловіче фото: Іnstagram.com/jlo

На світлинах діти Лопес позували окремо. Макс сфотографувався у музеї, а Оскара співачка фотографувала під час прогулянки чи у кавʼярні.

Сини Дженніфер Лопес фото: Іnstagram.com/jlo

Діти Дженніфер Лопес на деяких світлинах позували перед маминою камерою разом.

Дженніфер Лопес поділилася особистими фото з відпустки фото: Іnstagram.com/jlo

Дженніфер Лопес поділилася особистими фото з відпустки фото: Іnstagram.com/jlo

Дженніфер Лопес поділилася й особистими кадрами з відпустки. Акторка сфотографувалася на тлі краєвидів Венеції, позувала із коктейлем у руках. Допис зірки не обійшовся й без її селфі.

Дженніфер Лопес має двійнят: сина Максиміліана Девіда та доньку Емме Марібель фото: Іnstagram.com/jlo

До слова, Дженніфер Лопес має двійнят – сина Максиміліана Девіда та доньку Емме Марібель, яка нині відома як Оскар. Вони народилися 22 лютого 2008 року у шлюбі зірки з виконавцем Марком Ентоні.

Нагадаємо, американська актриса та співачка Дженніфер Лопес відвідала прем'єру нового фільму «Службовий роман» у Нью-Йорку. Свій образ для заходу зірка доповнила спідницею від українського бренду, яка коштує близько $460, це понад 20 тис. грн.