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Вдова актора-воїна Юрія Феліпенка зворушливо пригадала найщасливіший день їхнього життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися влітку 2024 року
фото: Іnstagram.com/motrichka

Катерина Мотрич розповіла, яке місце жодного разу не відвідала після смерті чоловіка

Ведуча шоу «Ебаут» Катерина Мотрич, блогерка та дружина актора Юрія Феліпенка, який загинув на фронті, пригадала день їхнього весілля. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки в Іnstagram.

Два роки тому Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко одружилися. З нагоди річниці весілля дружина покійного актора поділилася своїми спогадами про цей день. Пара відзначила своє весілля в ботанічному саду. Подружжя планувало щороку відзначати там річницю, однак Катерина Мотрич жодного разу не була там.

Дружина актора Юрія Феліпенка, який загинув на фронті, пригадала день їхнього весілля
Дружина актора Юрія Феліпенка, який загинув на фронті, пригадала день їхнього весілля
фото: Іnstagram.com/motrichka

«Сьогодні друга річниця нашого з Юрчиком весілля. Було дуже гарно. Усі були щасливі. Ми були безкінечно щасливі. Обмінювались обітницями. Рвали коровай. Ставали на рушник. Сміялись сто разів. Ботсад став прихистком цього гарного, спокійного дійства, організованого за два дні. Ми планували щороку приходити туди і святкувати річницю. Досі там не була», – зізналася Катерина Мотрич.

Вдова актора-воїна Юрія Феліпенка зворушливо пригадала день їхнього весілля
Вдова актора-воїна Юрія Феліпенка зворушливо пригадала день їхнього весілля
фото: Іnstagram.com/motrichka

Дружина полеглого воїна зізналася, що цього дня вона б чоловіком святкували річницю в ботсаду, де зробили б фотосесію та оголосили про збір для ЗСУ.

«Ми спокійно ставилися до свят, річниць та особливих днів, але саме цю річницю планували святкувати по-особливому. Мені шкода, що я сама не можу цього робити. Мені шкода, що Юрчика немає поруч. Мені так шкода. Якби Юра був живий, ми б пішли в ботсад, зробили гарне фото й запостили б його з банкою на збір», – зазначила блогерка.

Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко відзначила своє весілля в ботанічному саду
Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко відзначила своє весілля в ботанічному саду
фото: Іnstagram.com/motrichka

Тож Катерина Мотрич закликала знайомих та шанувальників привітати її та Юрія Філіпенка з річницею донатом. Резюмуючи, дівчина зворушливо звернулася до свого коханого. «Привітайте нас із річницею донатом на мою допоміжну банку, вона в шапці профілю. Там ще є Юрчика музика, слухайте. Нехай кожна гривня сьогодні летить із думкою про Юрка. Це гарний день, попри. Любистку, з річницею. Ми класні», – написала вона.

7 фото
На весь екран
Катерина Мотрич поділилася кадрами з весілля
фото: Іnstagram.com/motrichka

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися влітку 2024 року після п'яти років стосунків.

Як повідомляв «Главком», український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті. У 2024 році Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу – долучився до батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92-го окремого штурмового батальйону.

Зазначимо, Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року у Запоріжжі. У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, служив у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Також зіграв головну роль – слідчого Андрія у фільмі «Кольору пристрасті».

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Теги: смерть військові актор дружина вдова річниця весілля

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