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У Києві стартували зйомки фільму про Петрика П'яточкіна: хто зіграє головних героїв

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Бєдняков та Катерина Кузнецова долучилися до знімань фільму про Петрика П'яточкіна
фото: Іnstagram.com/petryk.film

Відомі актори зіграють у фільмі «Петрик П'яточкін у кіно»

У Києві розпочалися знімання фільму про Петрика П'яточкіна. Творці стрічки розкрили головних героїв та показали залаштунки майбутнього фільму. Про це пише «Главком» із посиланням на акаунт фільму в Іnstagram.

Головним героєм фільму, який зіграє Петрика П'яточкіна, став 9-річний Олександр Войтеховський з Дніпра. Для хлопчика ця роль стане дебютною.

Олександр Войтеховський зіграє Петрика П'яточкіна
Олександр Войтеховський зіграє Петрика П'яточкіна
фото: Іnstagram.com/petryk.film

«Для юного актора це дебют у великому кіно, але саме його щирість, харизма та природність допомогли пройти масштабний кастинг і стати новим втіленням легендарного героя, обійшовши понад 500 претендентів», – розповіли на сторінці фільму.

Катерина Кузнєцова та Андрій Бєдняков зіграють батьків Петрика П'яточкіна
Катерина Кузнєцова та Андрій Бєдняков зіграють батьків Петрика П'яточкіна
фото: Іnstagram.com/petryk.film

Батьків Петрика П'яточкіна зіграють відомі актори. У ролі мами на екрані глядачі побачать акторку Катерину Кузнецову, а татом Петрика став ведучий та актор Андрій Бєдняков.

У Києві стартували зйомки фільму про Петрика П'яточкіна: хто зіграє головних героїв фото 1
фото: Іnstagram.com/petryk.film

На кадрах із залаштунків актори показалися у ретрообразах, у яких водночас поєднуються сучасні елементи. Зокрема, Петрик П'яточкін у кадрі одягнений у шкільну форму з червоними штанами та краваткою, із білою сорочкою, а також має на шиї навушники. Також Петрик катається на сноуборді.

Катерина Кузнецова зіграє маму Петрика П'яточкіна
Катерина Кузнецова зіграє маму Петрика П'яточкіна
фото: Іnstagram.com/petryk.film

Водночас його батьки мають менш сучасні образи. Катерина Кузнецова показалася у стильній зеленій сукні в червону цятку, її образ доповнили червоні туфлі та сумка.

Андрій Бєдняков зіграє тата Петрика П'яточкіна
Андрій Бєдняков зіграє тата Петрика П'яточкіна
фото: Іnstagram.com/petryk.film

Андрій Бєдняков вбрався у діловий образ із сорочкою, краваткою, піджаком та портфелем. До того ж уся родина має руде волосся, як і Петрик П'яточкін у знаменитому мультфільмі.

У Києві стартували зйомки фільму про Петрика П'яточкіна: хто зіграє головних героїв фото 2
фото: Іnstagram.com/petryk.film

Одним із творців майбутнього фільму став український продюсер Євген Таллер. «Це буде велике сімейне пригодницьке кіно з духом дитинства, яке об'єднає всю родину», – зазначив він. Поява фільму «Петрик П'яточкін у кіно» очікується у 2027 році.

Нагадаємо, 2 серпня вийшов третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь. 

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Теги: фільм мультфільм Київ кіно

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