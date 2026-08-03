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Скандал на Євробаченні: Полякова написала «Суспільному» лист із новим закликом (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Полякова висловилася про фінансування Нацвідбору
фото: менеджмент Олі Полякової

Полякова навела результати досліджень про те, що проукраїнська позиція може списати артистам їхні візити у Росію після 2014 року

Українська співачка Ольга Полякова, якій відмовили в участі у Національному відборі на Євробачення 2026 через виступи в РФ після 2014 року, звернулася до організаторів з новим листом. Артистка закликала «Суспільне» змінити правила відбору. Про це пише« Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Ольга Полякова пропонує «Суспільному» змінити правила стосовно заборони участі у Національному відборі на Євробачення артистам, які відвідали Росію після початку великої війни. Співачка пропонує, аби до конкурсу не допускали артистів, які відвідували РФ після 2022 року, а не 2014.

Про це йдеться у пункті 5.1 листа виконавиці зі зверненням до організаторів, який вона оприлюднила на своїй сторінці. У своєму листі Полякова нагадала, що її не допустили до участі в Національному відборі 2026 року через її візит до Росії після березня 2014 року.

Скандал на Євробаченні: Полякова написала «Суспільному» лист із новим закликом (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

Співачка просить «Суспільне» переглянути правила Національного відбору на «Євробачення-2027». Вона зазначила, що це питання вже обговорювали з представниками мовника. Наразі його також розглядає Тимчасова слідча комісія Верховної Ради. На думку Олі Полякової, окремі положення правил потребують перегляду. 

Також у своєму листі та дописі Полякова посилається на результати двох соціологічних досліджень, які свідчать, що 89% опитуваних українців підтримують обмеження для артистів, які відвідували РФ після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. На її думку, ця позиція суспільства є абсолютною.

Скандал на Євробаченні: Полякова написала «Суспільному» лист із новим закликом (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

Зірка зауважує, що ще 64% респондентів вважають, що «створення українськомовного продукту, виступи перед військовими та послідовна проукраїнська позиція з 2014 року нівелює довоєнні комерційні епізоди», тобто списує артистам їхні візити до країни-агресорки.

Скандал на Євробаченні: Полякова написала «Суспільному» лист із новим закликом (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

«А дані КМІС щодо проведення шоу показують: 69% взагалі не підтримують бюджетне фінансування Нацвідбору в нинішньому форматі, а 42,4% вважають, що конкурс має фінансуватися за рахунок спонсорів та партнерів, а не державних коштів», – йдеться у листі та дописі артистки.

Зазначимо, у 2025 році виконавиця Оля Полякова подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Вона офіційно звернулася до «Суспільного Мовлення» з листом про необхідність оновити окремі правила відбору. 

На лист Олі Полякової «Суспільне Мовлення» відповіло, що вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території Росії, в тимчасово окупованому Криму або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року, а також на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. 

Після цього Оля Полякова та її бізнес-партнер, продюсер Михайло Ясинський, написали офіційні листи до Європейської спілки радіомовлення та телебачення (EBU). Вони сподіваються, що організатори пісенного конкурсу Євробачення зможуть вплинути на Суспільне Мовлення, яке проводить Нацвідбір в Україні.  Йдеться про правила «Суспільного Мовлення», які забороняють участь в Нацвідборі на Євробачення артистам, які після березня 2014 року виступали в Росії та на окупованих територіях.

Згодом бізнес-партер співачки Олі Полякової, продюсер Михайло Ясинський опублікував новий лист, який направлено «Суспільному Мовленню». Менеджмент артистки поставив ультиматум мовнику з конкретними датами. 

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Теги: війна скандал Євробачення телебачення Оля Полякова

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