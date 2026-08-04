Святослав Вакарчук поділився неочікуваною історією про свою старшу доньку

У підлітковому віці донька Вакарчука відкрила йому один із відомих гуртів

Український співак та фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розповів, як його названа донька Діана Фонарьова одного разу надихнула його та змінила його уподобання в музиці. Цим артист поділився в подкасті Unzip, пише «Главком».

Як розповів Святослав Вакарчук, Діана відкрила йому рок-гурт Fleetwood Mac. Дівчина показала співаку новий жанр у музиці, на який він раніше не звертав уваги.

«Сьогодні в молодих людей є перевага – можливість вибирати. Я пам’ятаю, як Діана, моя донька, коли підростала, слухала, як і всі в 90-ті та 2000-ні, те, що слухали її однокласники. Але поступово вона знаходила свою нішу. І вона, мені здавалося б, знавцю західної музики, принесла в моє життя Fleetwood Mac, культовий британо-американський гурт 60-х, 70-х і 80-х років», – розповів співак.

Святослав Вакарчук зі своєю донькою Діаною Фонарьовою фото: Іnstagram.com/sviatoslav.vakarchuk

За словами Вакарчука, донька порадила йому послухати окремий альбом гурту Rumours. Там він знайшов для себе пісню The Chain. Тож саме завдяки доньці співак почав слухати музику Fleetwood Mac 70-х років уже в дорослому віці. «Вона принесла мені їхній альбом Rumours і каже: «Послухай пісню The Chain». І це геніальна пісня. Я її знав, але, знаєш, це одне, а це інше. Й ось людина, яка народилася в 90-х і слухала цю музику у 2000-х, приносить мені це в підлітковому віці й каже: «Я це люблю». І мені здається, у цьому є певна об’єктивність. І я, до речі, не будучи в юності фанатом Fleetwood Mac, уже в дорослому віці почав їх слухати. Й ось Rumours – це один із моїх найулюбленіших альбомів, створених у 70-ті», – пригадав артист.

Діана Фонарьова не є рідною донькою Святослава Вакарчука. Вона є донькою першої дружини Вакарчука Лялі Фонарьової від бізнесмена Володимира Тарасюка. Однак у шлюбі з Фонарьовою Вакарчук виховував Діану та завжди називав її своєю донькою.

Нагадаємо, український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька показав своїх дітей – сина Івана та доньку Соломію.

Зазначимо, Святослав Вакарчук 19 червня 2021 року вперше став батьком. У нього народився син. У червні 2021 року Вакарчук повідомив про розрив стосунків із дизайнеркою Лялею Фонарьовою, зазначивши, що вони «завжди були, є і будуть близькими людьми». Вони прожили разом понад 20 років.

Також повідомлялося, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук став батьком удруге. У музиканта народилася донька. Дівчинка з’явилася на світ 21 червня 2022 року. Батьки назвали донечку Соломією. Сина та доньку Вакарчуку народила його кохана Євгенієя Яцута.