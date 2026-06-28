Гіга, Adam, Епіфаній та інші. Кого Зеленський нагородив до Дня Конституції
Звання Народних артистів отримали співак Ігор Богдан та балерина Ольга Кіф’як-фон-Краймер
З нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ №532.
Зеленський постановив нагородити діячів із різних сфер – політики, освіти, науки, культури, медицини тощо – за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.
Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджено:
- Поліщука Миколу Єфремовича – президента Товариства Червоного Хреста України, завідувача кафедри Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ
- Райковича Андрія Павловича – голову Кіровоградської обласної державної адміністрації – начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено:
- Бітаєва Валерія Анатолійовича – першого віцепрезидента Національної академії мистецтв України
- Галу Віктора Григоровича – голову Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Козацька», Сумська область
- Гігу Степана Петровича (посмертно) – співака, композитора
- Думенка Сергія Петровича (Епіфанія) – предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України
- Шевчука Святослава Юрійовича – Главу Української греко-католицької церкви, Верховного архієпископа Києво-Галицького
Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено:
- Кубіва Степана Івановича (посмертно) – народного депутата України
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено:
- Аванесяна Ашота Дадікоєвича – голову Громадської організації «Рада національних спільнот України», м. Київ
- Бурачика Андрія Івановича – начальника Комунального підприємства «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради
- Данилюка Володимира Олексійовича – головного редактора Обласної громадсько-політичної газети «Волинська газета»
- Корнієнка Владислава Вікторовича – академіка-секретаря Національної академії мистецтв України
- Кофмана Бориса Яковича – правозахисника жертв Голокосту та Праведників України, члена Ради Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів
- Кухаря Владислава Вікторовича – генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради
- Манакіна Вадима Леонідовича – учителя Комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей» Одеської обласної ради
- Шамича Олександра Миколайовича – завідувача кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено:
- Абу алруба Емада Мустафу – президента Громадської організації «Український центр діалогу та комунікацій»
- Антонюка Валерія Степановича – голову Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів
- Бакірова Віля Савбановича – професора кафедри Інституту соціології та медіакомунікацій Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
- Бахрушина Володимира Євгеновича – професора кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»
- Бєднякова Андрія Олександровича – актора, телеведучого
- Бичкова Сергія Миколайовича – Очаківського міського голову, Миколаївська область
- Білецького Сергія Володимировича – Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України
- Возіанова Олександра Сергійовича – старшого наукового співробітника відділу Державної установи «Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова Національної академії медичних наук України»
- Гаруса Сергія Володимировича – Ріпкинського селищного голову, Чернігівська область
- Гороховського Валентина Івановича – настоятеля Релігійної організації «Релігійна громада Різдва–Богородична парафія Української православної церкви (Православної церкви України) смт Антонівка міста Херсона Херсонської області»
- Данчука Устина Олексійовича – режисера медіаплатформи «Вгору», м. Херсон
- Джавада Хікмета Аловсата огли – голову Громадської організації «Об’єднана діаспора азербайджанців України»
- Джуму Андрія Миколайовича – старшого майстра Північної зони обслуговування служби Акціонерного товариства «Чернігівобленерго»
- Долгокіра Андрія Івановича – почесного президента Національної федерації бодібілдингу України, м. Запоріжжя
- Дударя Сергія Леонідовича – завідувача ортопедично-травматологічного центру Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»
- Єсипенка Владислава Леонідовича – позаштатного кореспондента Київського бюро «Радіо Свобода»
- Зайцева Олександра Володимировича – старшого єпископа Української євангельської церкви
- Земляну Ірину Олександрівну – медіаексперта Громадської організації «Інститут масової інформації»
- Калашника Миколу Володимировича – голову Київської обласної державної адміністрації – начальника Київської обласної військової адміністрації
- Карауша Андрія Петровича – голову Рівненської обласної ради
- Кизименко Марту Олегівну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з тенісу
- Клименка Михайла Михайловича (посмертно) – музиканта, композитора, засновника гурту «adam»
- Кондора Володимира Васильовича – виконавчого секретаря Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів
- Кощея Віталія Олександровича – генерального директора Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго»
- Кривицького Віталія Францевича – єпископа-ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні
- Лузан Людмилу Володимирівну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное
- Місюренка Геннадія Валентиновича – директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Рубіжанська панчішна мануфактура», Луганська область
- Павлова Володимира Михайловича – телеоператора 24 каналу Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія Люкс»
- Прокоп’єва Романа Євгеновича – головного інженера Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Харків
- Проника Юрія Петровича – директора Акціонерного товариства «Укртатнафта», Полтавська область
- Секереша Василя Михайловича – члена правління Громадської організації «Союз Чорнобиль України» Закарпатської області, заступника директора Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака»
- Семікіна Михайла Олександровича – заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації
- Скрипника Олексія Вікторовича – композитора
- Стасенка Володимира Васильовича – художника, Івано-Франківська область
- Стащенка Романа Романовича (посмертно) – чемпіона та багаторазового призера чемпіонатів України з боротьби греко-римської
- Ткача Олександра Васильовича – Меджибізького селищного голову, Хмельницька область
- Триндяка Тараса Михайловича – директора департаменту Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації
- Фартушного Анатолія Івановича – директора Підвисоцького народного музею історії Голованівського району, Кіровоградська область
- Федька Олександра Олександровича – заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації
- Фельфнера Артура Сергійовича – майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики
- Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено
- Синєгубова Олега Васильовича – голову Харківської обласної державної адміністрації – начальника Харківської обласної військової адміністрації
Орденом «За мужність» ІІ ступеня нагороджено:
- Федорова Івана Сергійовича – голову Запорізької обласної державної адміністрації – начальника Запорізької обласної військової адміністрації
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено
- Петленка Дмитра Олександровича (посмертно) – машиніста-обхідника відділення Відокремленого підрозділу «Придніпровська теплова електрична станція» Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго»
Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено
- Меркушину Анастасію Олегівну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з біатлону
- Мінаєву Галину Миколаївну – начальника Чугуївської міської військової адміністрації, Харківська область
- Рибачок Анастасію Андріївну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное
Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено:
- Вовк Валентину Василівну – матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, м. Київ
- Заболотну Наталію Михайлівну – голову Вінницької обласної державної адміністрації – начальника Вінницької обласної військової адміністрації
- Іщук Лідію Олексіївну – матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, м. Київ
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено:
- Абрам’юк Галину Йосипівну – директора Чернівецького ліцею № 5 «Оріяна» Чернівецької міської ради
- Батьковську Галину Станіславівну – співачку
- Бігус Ольгу Олегівну – декана факультету Київського національного університету культури і мистецтв
- Васильченко Анастасію Владиславівну – матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, Дніпропетровська область
- Галунову Карину Олексіївну – провідного кореспондента Філії «Запорізька регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
- Горчинську Олександру Михайлівну – журналіста, члена Громадської організації «Жінки в медіа»
- Задорожну Ольгу Іванівну – директора департаменту Вінницької обласної військової адміністрації
- Ковальську Віту Володимирівну – заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації
- Конопацьку-плєхову Ольгу Миколаївну – продюсера Філії «Чернігівська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
- Левкун Ольгу Ярославівну – керівника проєкту Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Інтерфакс – Україна»
- Мірошниченко Інну Юріївну – громадського діяча
- Осипенко Жанну Жоржівну – заступника голови Київської обласної державної адміністрації
- Пасову Тетяну Олександрівну – оглядача відділу Головної редакції оперативної інформації Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»
- Пилипенко Вікторію Миколаївну – директора департаменту Полтавської обласної державної адміністрації
- Погребняк Яну Олександрівну – начальника управління Донецької обласної державної адміністрації
- Репецьку Лесю Станіславівну – співачку
- Толкачову Олену Олександрівну – начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу військової частини А4638, 3 ОШБР
Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено:
- Федоренка Василя Васильовича – військового капелана
Медаллю «За врятоване життя» нагороджено:
- Олєйнік Каріну Вікторівну – студентку Вінницького медичного фахового коледжу імені акад. Д.К.Заболотного
- Середу Олену Миколаївну – сестру медичну загальної практики – сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», Сумська область
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено:
- Голича Юрія Володимировича – заступника директора – головного інженера Акціонерного товариства «Укртатнафта», Полтавська область
- Іванову Наталію Анатоліївну – майстра дільниці Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахокомплекс «Губин», Волинська область
- Колядюка Івана Мелетійовича – тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАК-СЕРВІС», Волинська область
- Пороховніка Назара Миколайовича – майстра відділу Рівненського регіонального центру обслуговування мережі Західного територіального управління обслуговування мережі Дирекції Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»
- Соколова Антона Юрійовича – шеф-редактора інтернет-видання «Блискавка», м. Київ
- Відзнакою Президента України «Майбутнє України» нагороджено
- Гнатишин Анастасію Юріївну – чемпіонку Європи 2026 року з класичних шахів серед жінок
Звання «Народний артист України» присвоєно:
- Богдану Ігорю Івановичу – співакові, артисту, м. Львів
- Кіф’як-фон-Краймер Ользі Петрівні – артистці балету Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ
Звання «Заслужений артист України» присвоєно:
- Грінченку Максиму Олександровичу – артистові Національного симфонічного оркестру, м. Київ
- Кір’яновій Юлії Вікторівні – артистці-вокалістці – провідному майстру сцени Комунального закладу «Запорізька обласна філармонія»
- Котенку Валентину Костянтиновичу – артистові-вокалісту Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»
- Кулешину Ігорю Сергійовичу – артистові балету, хореографу-постановникові, режисеру, фахівцеві культурно-мистецьких програм Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна», м. Київ
- Малій Наталії Іванівні – артистці – концертмейстеру Заслуженого академічного симфонічного оркестру Творчо-виробничого об'єднання «Музика» Дирекції «Українське радіо» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
- Мелешку Владиславу Олеговичу – акторові Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки», м. Київ
- Осадчій Ганні Володимирівні – артистці драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ
- Осадчук Вікторії Віталіївні – солістці-вокалістці – провідному майстру сцени Комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету»
- Скулинцю Сергію Вікторовичу – директорові – художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
- Хостікоєву Георгію Анатолійовичу – акторові театру і кіно
- Шадріній Ользі Володимирівні – артистці академічного симфонічного оркестру Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм»
- Ятченко Надії Сергіївні – балетмейстеру, заступнику завідувача відділення, викладачеві Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»
Звання «Заслужений вчитель України» присвоєно:
- Нешпір Наталії Любомирівні – учительці Наукового ліцею імені М.Сабата, м. Івано-Франківськ
Звання «Заслужений діяч мистецтв україни» присвоєно:
- Вусику Артему Олександровичу – викладачеві кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
- Дерешу Любомиру Андрійовичу – письменникові
- Павлюку Ігорю Зиновійовичу – письменникові, перекладачу, провідному науковому співробітникові Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України
- Процюку Степану Васильовичу – письменникові
- Пучкову Ігорю Валентиновичу – головному диригентові Комунального підприємства культури «Дніпровський академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради
- Турянській Олені Валеріївні – художниці
- Чекменьову Олександру Володимировичу – фотографу
Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно:
- Бойчуку Юрію Дмитровичу – ректорові Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
- Вахович Ірині Михайлівні – професорові, ректору Луцького національного технічного університету
- Гуральській Світлані Василівні – завідувачеві кафедри Поліського національного університету, м. Житомир
- Павлікову Володимиру Володимировичу – начальникові Державного науково-дослідного інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації, підполковнику
- Панасенку Олександру Івановичу – завідувачеві кафедри Запорізького державного медико-фармацевтичного університету
- Панченку Сергію Володимировичу – ректорові Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
- Пасічнику Віталію Анатолійовичу – професорові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
- Сибірній Наталії Олександрівні – професорові, завідувачу кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
Звання «Заслужений донор України» присвоєно:
- Тимківу Валентину Івановичу – донорові, головному сержанту
- Тяпкіну Леоніду Володимировичу – донорові, м. Вінниця
- Федорченку Ярославу Анатолійовичу – донорові, м. Луцьк
Звання «Заслужений економіст України» присвоєно:
- Величку Володимиру Анатолійовичу – радникові Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
- Лабі Володимиру Степановичу – директорові Департаменту Державної аудиторської служби України
- Ольшанській Світлані Григорівні – першому заступникові Житомирського міського голови
- Романчукевичу Віталію Вікторовичу – професорові кафедри Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, першому віцепрезиденту Асоціації українських банків
- Салогуб Ірині Іванівні – заступникові голови Полтавської обласної державної адміністрації
- Яковлєву Денису Томасовичу – начальникові Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області
- Якушко Інні Валеріївні – начальникові Головного управління ДПС України у м. Києві
Звання «Заслужений лікар України» присвоєно:
- Барінову Юрію Вікторовичу – лікареві відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України
- Бережній Світлані Григорівні – директорові Комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна районна лікарня» Дергачівської міської ради, Харківська область
- Бершадській Вірі Сергіївні – завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»
- Глаголі Ярославу Івановичу – лікареві Комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ужгородської міської ради
- Данилко Вероніці Олександрівні – завідувачеві відділення Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров’я» Державного управління справами
- Засенко Катерині Миколаївні – завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
- Зограб’яну Андрію Рубеновичу – лікареві, заступнику генерального директора Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»
- Камінському Анатолію Вячеславовичу – заступникові директора Відокремленого підрозділу «Університетська лікарня № 1» Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ
- Корсунському Олексію Юрійовичу – завідувачеві відділення центру Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради»
- Курінній Марині Віталіївні – лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради
- Мандзич Любові Іванівні – директорові департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації
- Мельнику Тарасу Михайловичу – генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
- Стецюку Ігорю Валентиновичу – завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України
- Фанті Михайлу Васильовичу – медичному директорові Комунального некомерційного підприємства «Срібнянська центральна лікарня» Срібнянської селищної ради, Чернігівська область
- Хребтію Ярославу Віталійовичу – заступникові директора Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І.Пирогова» Вінницької обласної ради
- Чемерису Оресту Мирославовичу – ректорові Державного некомерційного товариства «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
- Чіпко Тетяні Миронівні – завідувачеві лікарської амбулаторії Державного закладу «Поліклініка № 2» Державного управління справами
Звання «Заслужений мішинобудівник України» присвоєно:
- Терліковському Василю Васильовичу – керівникові науково-технічного підприємства, м. Вінниця
Звання «Заслужений працівник культури України» присвоєно:
- Головку Тарасу Дмитровичу – завідувачеві сектору Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
- Погорільцю Олегу Григоровичу – директорові Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», Хмельницька область
- Поляновській Людмилі Олександрівні – старшому викладачу кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
- Сазоненко Діні Олександрівні – заступникові завідувача балетної групи Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ
- Соколовій Ірині Іванівні – завідувачеві ЕтноБібліотеки, заступнику голови комітету з питань культури Громадської спілки «Національна рада жінок України»
- Татіївській Інесі Петрівні – начальникові відділу Департаменту Міністерства культури України
- Шардт Ангеліні Сергіївні – президентові Громадської спілки «Асоціація німців України»
Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно:
- Арнаут Федорі Іванівні – віцепрезидентові Всеукраїнської громадської організації «Союз гагаузів України»
- Бабаку Сергію Володимировичу – народному депутатові України
- Бугайчуку Костянтину Леонідовичу – завідувачеві лабораторії Навчально-наукового інституту № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковнику поліції
- Войчишин Олександрі Дмитрівні – директорові Заліщицької державної гімназії, Тернопільська область
- Герасименку Володимиру Михайловичу – директорові Комунального закладу «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж», Одеська область
- Гришиній Юлії Миколаївні – народному депутатові України
- Гробовій Вікторії Павлівні – директорові департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
- Гросул Вікторії Анатоліївні – завідувачеві кафедри Державного біотехнологічного університету, м. Харків
- Драбовській Вірі Анатоліївні – проректорові Вінницького кооперативного інституту
- Королькову Владиславу Васильовичу – професорові кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»
- Москаленко Людмилі Броніславівні – вихователеві-методисту Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» комбінованого типу Баришівської селищної ради, Київська область
- Савенку Володимиру Івановичу – професорові кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури
- Тупало Вікторії Володимирівні – директорові Ліцею № 234 Дніпровського району м. Києва
- Харитоновій Людмилі Олександрівні – директорові Ліцею № 38 Шевченківського району м. Києва
Звання «Заслужений працівник охорони здоров'я України» присвоєно:
- Бойчуню Сергію Олександровичу – першому заступникові генерального директора Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»
- Фесуну Ігорю Анатолійовичу – директорові Комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради»
Звання «Заслужений працівник промисловості України» присвоєно:
- Боровику Андрію Вікторовичу – головному інженерові Акціонерного товариства «Херсонгаз»
Звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоєно:
- Кожухаренко Наталі Григорівні – директорові департаменту Селянського (фермерського) господарства «Вікторія», Одеська область
Звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» присвоєно:
- Косован Наталі Миколаївні – начальникові Служби у справах дітей Великокучурівської сільської ради, Чернівецька область
Звання «Заслужений юрист України» присвоєно:
- Варишку Петру Васильовичу – члену Ради адвокатів Київської області
- Кислиці Сергію Олеговичу – Першому заступникові Керівника Офісу Президента України
- Красноступ Ганні Миколаївні – директорові Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури Міністерства культури України
- Маслову Денису Вячеславовичу – народному депутатові України
- Рогачу Олександру Яновичу – проректорові Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
- Сенюті Ірині Ярославівні – завідувачеві кафедри медичного права Львівського національного медичного університету
- Слободян Олені Миколаївні – керівникові Секретаріату Голови Верховної Ради України
- Старенькому Олександру Сергійовичу – Генеральному директорові Директорату Офісу Президента України
Звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно:
- Анушкевичу Ігорю Казимировичу – директорові Комунального закладу «Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю імені С.Бубки», м. Полтава
- Дубовому Олександру Володимировичу – директорові навчально-наукового інституту охорони здоров’я і спорту Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
- Ішкову Ігорю Вікторовичу – провідному тренерові штатних команд національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту
- Ковальчуку Володимиру Олександровичу – першому віцепрезидентові Федерації шахів України
- Лапшину Валерію Георгійовичу – тренерові з футболу, ветеранові дніпропетровського футболу
- Мігунову Олександру Володимировичу – головному тренерові національної збірної команди України з регбі-7
- Хім’яку Роману Івановичу – директорові департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації
- Шевцовій Ользі В'ячеславівні – старшому тренерові штатної команди національної збірної команди України з сучасного п'ятиборства
Звання «Заслужений художник України» присвоєно:
- Грищенко Юлії Григорівні – художниці Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ
- Кириченку Сергію Олексійовичу – художникові декоративно-прикладного мистецтва, живописцю, м. Одеса
- Кузьмі Вікторії Владиславівні – художниці декоративно-прикладного мистецтва, м. Ужгород
- Павелцю Іллі Сергійовичу – головному художникові Державного підприємства «Національний цирк України», м. Київ
- Такірову Тімуру Нігимітуллайовичу – старшому викладачеві кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Хмельницька область
- Тітову Микиті Володимировичу – художникові
- Федірку Анатолію Михайловичу – художникові.
Нагадаємо, Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».
До слова, Зеленський звернувся до народу в День Конституції України.
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