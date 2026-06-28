Гіга, Adam, Епіфаній та інші. Кого Зеленський нагородив до Дня Конституції

Зеленський нагородив митців, освітян, спортсменів, політиків, та інших діячів із різних сфер з нагоди свята

Звання Народних артистів отримали співак Ігор Богдан та балерина Ольга Кіф’як-фон-Краймер

З нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ №532.

Зеленський постановив нагородити діячів із різних сфер – політики, освіти, науки, культури, медицини тощо – за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджено:

Поліщука Миколу Єфремовича – президента Товариства Червоного Хреста України, завідувача кафедри Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ

Райковича Андрія Павловича – голову Кіровоградської обласної державної адміністрації – начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено:

Бітаєва Валерія Анатолійовича – першого віцепрезидента Національної академії мистецтв України

Галу Віктора Григоровича – голову Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Козацька», Сумська область

Гігу Степана Петровича (посмертно) – співака, композитора

Думенка Сергія Петровича (Епіфанія) – предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України

Шевчука Святослава Юрійовича – Главу Української греко-католицької церкви, Верховного архієпископа Києво-Галицького

Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено:

Кубіва Степана Івановича (посмертно) – народного депутата України

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено:

Аванесяна Ашота Дадікоєвича – голову Громадської організації «Рада національних спільнот України», м. Київ

Бурачика Андрія Івановича – начальника Комунального підприємства «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради

Данилюка Володимира Олексійовича – головного редактора Обласної громадсько-політичної газети «Волинська газета»

Корнієнка Владислава Вікторовича – академіка-секретаря Національної академії мистецтв України

Кофмана Бориса Яковича – правозахисника жертв Голокосту та Праведників України, члена Ради Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів

Кухаря Владислава Вікторовича – генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради

Манакіна Вадима Леонідовича – учителя Комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей» Одеської обласної ради

Шамича Олександра Миколайовича – завідувача кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено:

Абу алруба Емада Мустафу – президента Громадської організації «Український центр діалогу та комунікацій»

Антонюка Валерія Степановича – голову Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів

Бакірова Віля Савбановича – професора кафедри Інституту соціології та медіакомунікацій Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Бахрушина Володимира Євгеновича – професора кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»

Бєднякова Андрія Олександровича – актора, телеведучого

Бичкова Сергія Миколайовича – Очаківського міського голову, Миколаївська область

Білецького Сергія Володимировича – Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України

Возіанова Олександра Сергійовича – старшого наукового співробітника відділу Державної установи «Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова Національної академії медичних наук України»

Гаруса Сергія Володимировича – Ріпкинського селищного голову, Чернігівська область

Гороховського Валентина Івановича – настоятеля Релігійної організації «Релігійна громада Різдва–Богородична парафія Української православної церкви (Православної церкви України) смт Антонівка міста Херсона Херсонської області»

Данчука Устина Олексійовича – режисера медіаплатформи «Вгору», м. Херсон

Джавада Хікмета Аловсата огли – голову Громадської організації «Об’єднана діаспора азербайджанців України»

Джуму Андрія Миколайовича – старшого майстра Північної зони обслуговування служби Акціонерного товариства «Чернігівобленерго»

Долгокіра Андрія Івановича – почесного президента Національної федерації бодібілдингу України, м. Запоріжжя

Дударя Сергія Леонідовича – завідувача ортопедично-травматологічного центру Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»

Єсипенка Владислава Леонідовича – позаштатного кореспондента Київського бюро «Радіо Свобода»

Зайцева Олександра Володимировича – старшого єпископа Української євангельської церкви

Земляну Ірину Олександрівну – медіаексперта Громадської організації «Інститут масової інформації»

Калашника Миколу Володимировича – голову Київської обласної державної адміністрації – начальника Київської обласної військової адміністрації

Карауша Андрія Петровича – голову Рівненської обласної ради

Кизименко Марту Олегівну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з тенісу

Клименка Михайла Михайловича (посмертно) – музиканта, композитора, засновника гурту «adam»

Кондора Володимира Васильовича – виконавчого секретаря Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів

Кощея Віталія Олександровича – генерального директора Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго»

Кривицького Віталія Францевича – єпископа-ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні

Лузан Людмилу Володимирівну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное

Місюренка Геннадія Валентиновича – директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Рубіжанська панчішна мануфактура», Луганська область

Павлова Володимира Михайловича – телеоператора 24 каналу Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія Люкс»

Прокоп’єва Романа Євгеновича – головного інженера Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Харків

Проника Юрія Петровича – директора Акціонерного товариства «Укртатнафта», Полтавська область

Секереша Василя Михайловича – члена правління Громадської організації «Союз Чорнобиль України» Закарпатської області, заступника директора Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака»

Семікіна Михайла Олександровича – заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації

Скрипника Олексія Вікторовича – композитора

Стасенка Володимира Васильовича – художника, Івано-Франківська область

Стащенка Романа Романовича (посмертно) – чемпіона та багаторазового призера чемпіонатів України з боротьби греко-римської

Ткача Олександра Васильовича – Меджибізького селищного голову, Хмельницька область

Триндяка Тараса Михайловича – директора департаменту Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації

Фартушного Анатолія Івановича – директора Підвисоцького народного музею історії Голованівського району, Кіровоградська область

Федька Олександра Олександровича – заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації

Фельфнера Артура Сергійовича – майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено

Синєгубова Олега Васильовича – голову Харківської обласної державної адміністрації – начальника Харківської обласної військової адміністрації

Орденом «За мужність» ІІ ступеня нагороджено:

Федорова Івана Сергійовича – голову Запорізької обласної державної адміністрації – начальника Запорізької обласної військової адміністрації

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено

Петленка Дмитра Олександровича (посмертно) – машиніста-обхідника відділення Відокремленого підрозділу «Придніпровська теплова електрична станція» Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго»

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено

Меркушину Анастасію Олегівну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з біатлону

Мінаєву Галину Миколаївну – начальника Чугуївської міської військової адміністрації, Харківська область

Рибачок Анастасію Андріївну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено:

Вовк Валентину Василівну – матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, м. Київ

Заболотну Наталію Михайлівну – голову Вінницької обласної державної адміністрації – начальника Вінницької обласної військової адміністрації

Іщук Лідію Олексіївну – матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, м. Київ

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено:

Абрам’юк Галину Йосипівну – директора Чернівецького ліцею № 5 «Оріяна» Чернівецької міської ради

Батьковську Галину Станіславівну – співачку

Бігус Ольгу Олегівну – декана факультету Київського національного університету культури і мистецтв

Васильченко Анастасію Владиславівну – матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, Дніпропетровська область

Галунову Карину Олексіївну – провідного кореспондента Філії «Запорізька регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Горчинську Олександру Михайлівну – журналіста, члена Громадської організації «Жінки в медіа»

Задорожну Ольгу Іванівну – директора департаменту Вінницької обласної військової адміністрації

Ковальську Віту Володимирівну – заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації

Конопацьку-плєхову Ольгу Миколаївну – продюсера Філії «Чернігівська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Левкун Ольгу Ярославівну – керівника проєкту Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Інтерфакс – Україна»

Мірошниченко Інну Юріївну – громадського діяча

Осипенко Жанну Жоржівну – заступника голови Київської обласної державної адміністрації

Пасову Тетяну Олександрівну – оглядача відділу Головної редакції оперативної інформації Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»

Пилипенко Вікторію Миколаївну – директора департаменту Полтавської обласної державної адміністрації

Погребняк Яну Олександрівну – начальника управління Донецької обласної державної адміністрації

Репецьку Лесю Станіславівну – співачку

Толкачову Олену Олександрівну – начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу військової частини А4638, 3 ОШБР

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено:

Федоренка Василя Васильовича – військового капелана

Медаллю «За врятоване життя» нагороджено:

Олєйнік Каріну Вікторівну – студентку Вінницького медичного фахового коледжу імені акад. Д.К.Заболотного

Середу Олену Миколаївну – сестру медичну загальної практики – сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», Сумська область

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено:

Голича Юрія Володимировича – заступника директора – головного інженера Акціонерного товариства «Укртатнафта», Полтавська область

Іванову Наталію Анатоліївну – майстра дільниці Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахокомплекс «Губин», Волинська область

Колядюка Івана Мелетійовича – тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАК-СЕРВІС», Волинська область

Пороховніка Назара Миколайовича – майстра відділу Рівненського регіонального центру обслуговування мережі Західного територіального управління обслуговування мережі Дирекції Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

Соколова Антона Юрійовича – шеф-редактора інтернет-видання «Блискавка», м. Київ

Відзнакою Президента України «Майбутнє України» нагороджено

Гнатишин Анастасію Юріївну – чемпіонку Європи 2026 року з класичних шахів серед жінок

Звання «Народний артист України» присвоєно:

Богдану Ігорю Івановичу – співакові, артисту, м. Львів

Кіф’як-фон-Краймер Ользі Петрівні – артистці балету Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ

Звання «Заслужений артист України» присвоєно:

Грінченку Максиму Олександровичу – артистові Національного симфонічного оркестру, м. Київ

Кір’яновій Юлії Вікторівні – артистці-вокалістці – провідному майстру сцени Комунального закладу «Запорізька обласна філармонія»

Котенку Валентину Костянтиновичу – артистові-вокалісту Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

Кулешину Ігорю Сергійовичу – артистові балету, хореографу-постановникові, режисеру, фахівцеві культурно-мистецьких програм Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна», м. Київ

Малій Наталії Іванівні – артистці – концертмейстеру Заслуженого академічного симфонічного оркестру Творчо-виробничого об'єднання «Музика» Дирекції «Українське радіо» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Мелешку Владиславу Олеговичу – акторові Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки», м. Київ

Осадчій Ганні Володимирівні – артистці драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ

Осадчук Вікторії Віталіївні – солістці-вокалістці – провідному майстру сцени Комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету»

Скулинцю Сергію Вікторовичу – директорові – художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

Хостікоєву Георгію Анатолійовичу – акторові театру і кіно

Шадріній Ользі Володимирівні – артистці академічного симфонічного оркестру Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм»

Ятченко Надії Сергіївні – балетмейстеру, заступнику завідувача відділення, викладачеві Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

Звання «Заслужений вчитель України» присвоєно:

Нешпір Наталії Любомирівні – учительці Наукового ліцею імені М.Сабата, м. Івано-Франківськ

Звання «Заслужений діяч мистецтв україни» присвоєно:

Вусику Артему Олександровичу – викладачеві кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського

Дерешу Любомиру Андрійовичу – письменникові

Павлюку Ігорю Зиновійовичу – письменникові, перекладачу, провідному науковому співробітникові Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України

Процюку Степану Васильовичу – письменникові

Пучкову Ігорю Валентиновичу – головному диригентові Комунального підприємства культури «Дніпровський академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради

Турянській Олені Валеріївні – художниці

Чекменьову Олександру Володимировичу – фотографу

Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно:

Бойчуку Юрію Дмитровичу – ректорові Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Вахович Ірині Михайлівні – професорові, ректору Луцького національного технічного університету

Гуральській Світлані Василівні – завідувачеві кафедри Поліського національного університету, м. Житомир

Павлікову Володимиру Володимировичу – начальникові Державного науково-дослідного інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації, підполковнику

Панасенку Олександру Івановичу – завідувачеві кафедри Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Панченку Сергію Володимировичу – ректорові Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

Пасічнику Віталію Анатолійовичу – професорові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сибірній Наталії Олександрівні – професорові, завідувачу кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

Звання «Заслужений донор України» присвоєно:

Тимківу Валентину Івановичу – донорові, головному сержанту

Тяпкіну Леоніду Володимировичу – донорові, м. Вінниця

Федорченку Ярославу Анатолійовичу – донорові, м. Луцьк

Звання «Заслужений економіст України» присвоєно:

Величку Володимиру Анатолійовичу – радникові Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Лабі Володимиру Степановичу – директорові Департаменту Державної аудиторської служби України

Ольшанській Світлані Григорівні – першому заступникові Житомирського міського голови

Романчукевичу Віталію Вікторовичу – професорові кафедри Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, першому віцепрезиденту Асоціації українських банків

Салогуб Ірині Іванівні – заступникові голови Полтавської обласної державної адміністрації

Яковлєву Денису Томасовичу – начальникові Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області

Якушко Інні Валеріївні – начальникові Головного управління ДПС України у м. Києві

Звання «Заслужений лікар України» присвоєно:

Барінову Юрію Вікторовичу – лікареві відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України

Бережній Світлані Григорівні – директорові Комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна районна лікарня» Дергачівської міської ради, Харківська область

Бершадській Вірі Сергіївні – завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»

Глаголі Ярославу Івановичу – лікареві Комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ужгородської міської ради

Данилко Вероніці Олександрівні – завідувачеві відділення Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров’я» Державного управління справами

Засенко Катерині Миколаївні – завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради

Зограб’яну Андрію Рубеновичу – лікареві, заступнику генерального директора Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»

Камінському Анатолію Вячеславовичу – заступникові директора Відокремленого підрозділу «Університетська лікарня № 1» Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м. Київ

Корсунському Олексію Юрійовичу – завідувачеві відділення центру Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради»

Курінній Марині Віталіївні – лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради

Мандзич Любові Іванівні – директорові департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації

Мельнику Тарасу Михайловичу – генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»

Стецюку Ігорю Валентиновичу – завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України

Фанті Михайлу Васильовичу – медичному директорові Комунального некомерційного підприємства «Срібнянська центральна лікарня» Срібнянської селищної ради, Чернігівська область

Хребтію Ярославу Віталійовичу – заступникові директора Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І.Пирогова» Вінницької обласної ради

Чемерису Оресту Мирославовичу – ректорові Державного некомерційного товариства «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»

Чіпко Тетяні Миронівні – завідувачеві лікарської амбулаторії Державного закладу «Поліклініка № 2» Державного управління справами

Звання «Заслужений мішинобудівник України» присвоєно:

Терліковському Василю Васильовичу – керівникові науково-технічного підприємства, м. Вінниця

Звання «Заслужений працівник культури України» присвоєно:

Головку Тарасу Дмитровичу – завідувачеві сектору Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Погорільцю Олегу Григоровичу – директорові Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», Хмельницька область

Поляновській Людмилі Олександрівні – старшому викладачу кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Сазоненко Діні Олександрівні – заступникові завідувача балетної групи Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ

Соколовій Ірині Іванівні – завідувачеві ЕтноБібліотеки, заступнику голови комітету з питань культури Громадської спілки «Національна рада жінок України»

Татіївській Інесі Петрівні – начальникові відділу Департаменту Міністерства культури України

Шардт Ангеліні Сергіївні – президентові Громадської спілки «Асоціація німців України»

Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно:

Арнаут Федорі Іванівні – віцепрезидентові Всеукраїнської громадської організації «Союз гагаузів України»

Бабаку Сергію Володимировичу – народному депутатові України

Бугайчуку Костянтину Леонідовичу – завідувачеві лабораторії Навчально-наукового інституту № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковнику поліції

Войчишин Олександрі Дмитрівні – директорові Заліщицької державної гімназії, Тернопільська область

Герасименку Володимиру Михайловичу – директорові Комунального закладу «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж», Одеська область

Гришиній Юлії Миколаївні – народному депутатові України

Гробовій Вікторії Павлівні – директорові департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Гросул Вікторії Анатоліївні – завідувачеві кафедри Державного біотехнологічного університету, м. Харків

Драбовській Вірі Анатоліївні – проректорові Вінницького кооперативного інституту

Королькову Владиславу Васильовичу – професорові кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»

Москаленко Людмилі Броніславівні – вихователеві-методисту Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» комбінованого типу Баришівської селищної ради, Київська область

Савенку Володимиру Івановичу – професорові кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

Тупало Вікторії Володимирівні – директорові Ліцею № 234 Дніпровського району м. Києва

Харитоновій Людмилі Олександрівні – директорові Ліцею № 38 Шевченківського району м. Києва

Звання «Заслужений працівник охорони здоров'я України» присвоєно:

Бойчуню Сергію Олександровичу – першому заступникові генерального директора Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»

Фесуну Ігорю Анатолійовичу – директорові Комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради»

Звання «Заслужений працівник промисловості України» присвоєно:

Боровику Андрію Вікторовичу – головному інженерові Акціонерного товариства «Херсонгаз»

Звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоєно:

Кожухаренко Наталі Григорівні – директорові департаменту Селянського (фермерського) господарства «Вікторія», Одеська область

Звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» присвоєно:

Косован Наталі Миколаївні – начальникові Служби у справах дітей Великокучурівської сільської ради, Чернівецька область

Звання «Заслужений юрист України» присвоєно:

Варишку Петру Васильовичу – члену Ради адвокатів Київської області

Кислиці Сергію Олеговичу – Першому заступникові Керівника Офісу Президента України

Красноступ Ганні Миколаївні – директорові Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури Міністерства культури України

Маслову Денису Вячеславовичу – народному депутатові України

Рогачу Олександру Яновичу – проректорові Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»

Сенюті Ірині Ярославівні – завідувачеві кафедри медичного права Львівського національного медичного університету

Слободян Олені Миколаївні – керівникові Секретаріату Голови Верховної Ради України

Старенькому Олександру Сергійовичу – Генеральному директорові Директорату Офісу Президента України

Звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно:

Анушкевичу Ігорю Казимировичу – директорові Комунального закладу «Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю імені С.Бубки», м. Полтава

Дубовому Олександру Володимировичу – директорові навчально-наукового інституту охорони здоров’я і спорту Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Ішкову Ігорю Вікторовичу – провідному тренерові штатних команд національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту

Ковальчуку Володимиру Олександровичу – першому віцепрезидентові Федерації шахів України

Лапшину Валерію Георгійовичу – тренерові з футболу, ветеранові дніпропетровського футболу

Мігунову Олександру Володимировичу – головному тренерові національної збірної команди України з регбі-7

Хім’яку Роману Івановичу – директорові департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації

Шевцовій Ользі В'ячеславівні – старшому тренерові штатної команди національної збірної команди України з сучасного п'ятиборства

Звання «Заслужений художник України» присвоєно:

Грищенко Юлії Григорівні – художниці Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ

Кириченку Сергію Олексійовичу – художникові декоративно-прикладного мистецтва, живописцю, м. Одеса

Кузьмі Вікторії Владиславівні – художниці декоративно-прикладного мистецтва, м. Ужгород

Павелцю Іллі Сергійовичу – головному художникові Державного підприємства «Національний цирк України», м. Київ

Такірову Тімуру Нігимітуллайовичу – старшому викладачеві кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Хмельницька область

Тітову Микиті Володимировичу – художникові

Федірку Анатолію Михайловичу – художникові.

Нагадаємо, Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».

До слова, Зеленський звернувся до народу в День Конституції України.