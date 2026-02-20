Головна Скотч Шоу-біз
Дзідзьо показав кадри мами до дня її народження та розповів про свою мрію

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Підписники Михайла Хоми також привітали його маму
колаж: glavcom.ua

Мати Дзідзьо тривалий час живе у Португалії

Український співак Дзідзьо, справжнє ім’я Михайло Хома, поділився щемливим привітанням своєї мами Галини Янівни. Артист опублікував відео з особистого архіву та показав, як виглядає його мама. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака.

Дзідзьо зізнався, що мріє про зустріч із мамою, адже вона живе за кордоном. «Мамо, з Днем народження, моя рідненька. Бажаю Вам здоров’я, радості й довгих років життя. Будьте щасливі кожного дня. Я мрію про нашу зустріч. Дякую Вам за життя, за любов, за підтримку – за все, що Ви для мене зробили й робите. Многая літа»! – побажав Дзідзьо своїй мамі. 

Також співак поділився архівним відео своєї мами, де вона усміхнено гуляє по пляжу з мушлею у руках. Це відео артист доповнив своєю піснею  «Я їду до мами». Син та матір рідко бачаться через те, що Галина Янівна живе за кордоном.

У коментарях підписники співака також привітали його маму. Дехто з користувачів підкреслив схожість між Дзідзьо та його мамою. 

  • «Щиро вітаємо пані Галину з Днем народження! Здоров'я міцного, щастя, добра і всього найкращого Вам шановна матуся».
  • «Як ви схожі!»
  • «З днем народження Галина Янівна! Многая літа! Дякуємо Вам за Михайла».
Мати Дзідзьо живе у Португалії
Мати Дзідзьо живе у Португалії
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, як Дзідзьо розповідав, що його мати Галина Янівна поїхала на заробітки у Португалію 20 років тому, де лишилася жити. Дзідзьо розповідав, кому найчастіше дзвонить під час війни. Михайло Хома зізнався, що найбільше про його життя та долю України переживає саме його мама.

співак мама день народження відео шоубіз

