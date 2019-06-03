Киану Ривз может присоединиться к «Вечным» студии Marvel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер может составить компанию Анджелине Джоли и Ричарду Мэддену

Киану Ривз ведет переговоры по поводу участия в фильме студии Marvel «Вечные». Сделка далека от завершения, но, по данным источников, обсуждение условий сейчас в разгаре.

О том, какую роль предложили актеру, не сообщается.

Сейчас в актерском составе картины значатся Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Кумэйл Нанджиани.

Фильм «Вечные» расскажет о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле. Этот процесс запустили могущественные космические боги Целестиалы. Вечные обладают множеством суперспособностей. Они практически бессмертны, наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

Подробности сюжета не раскрываются, хотя источники говорят, что фильме будет любовная линия между Икарисом и Серси, решившей жить среди людей. Ранее сообщалось, что в «Вечных» появится первый супергерой гей.

Съемки могут начаться уже в сентябре этого года, а премьера запланирована на 6 ноября 2020 года. Режиссером картины станет Хлоя Чжао.

Джерело: Киноафиша