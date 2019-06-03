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    Шоу-биз

    Киану Ривз может присоединиться к «Вечным» студии Marvel

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    Киану Ривз может присоединиться к «Вечным» студии Marvel

    Актер может составить компанию Анджелине Джоли и Ричарду Мэддену

    Киану Ривз ведет переговоры по поводу участия в фильме студии Marvel «Вечные». Сделка далека от завершения, но, по данным источников, обсуждение условий сейчас в разгаре.

    О том, какую роль предложили актеру, не сообщается.

    Сейчас в актерском составе картины значатся Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Кумэйл Нанджиани.

    Фильм «Вечные» расскажет о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле. Этот процесс запустили могущественные космические боги Целестиалы. Вечные обладают множеством суперспособностей. Они практически бессмертны, наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

    Подробности сюжета не раскрываются, хотя источники говорят, что фильме будет любовная линия между Икарисом и Серси, решившей жить среди людей. Ранее сообщалось, что в «Вечных» появится первый супергерой гей.

    Съемки могут начаться уже в сентябре этого года, а премьера запланирована на 6 ноября 2020 года. Режиссером картины станет Хлоя Чжао.

    Джерело: Киноафиша

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