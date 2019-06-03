Линдси Лохан готовит новую музыкальную композицию



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Линдси Лохан Hello.ru

Линдси Лохан решительно наверстывает упущенное по всем фронтам

После затяжной паузы в карьере, связанной с проблемами с алкоголем, наркотиками и законом, Линдси намерена вернуться в шоу-бизнес.

В этом году в прокат выходит фильм, в котором она исполнила впервые за долгое время главную роль - «Среди теней», а сегодня звезда анонсировала возвращение к музыке. Лохан выложила в Instagram фотографию из звукозаписывающей студии, подписав ее «Упорно тружусь».

Последний ее сингл - Bossy - выходил в 2008 году, а ее последний альбом A Little More Personal был выпущен в 2005-м.

Стоит отметить, что поклонники с нетерпением ждут нового сингла от Линси и всячески поддерживают ее в соцсетях.

«Она возвращается!», «Не могу дождаться, чтобы услышать ее новый альбом!», «Удачи, Линдси! Я так ждала твоей музыки!», - пишут фолловеры в соцсети.

Джерело: Hello!