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    Шоу-биз

    Линдси Лохан готовит новую музыкальную композицию

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    Линдси Лохан - Линдси Лохан готовит новую музыкальную композицию
    Линдси Лохан
    Hello.ru

    Линдси Лохан решительно наверстывает упущенное по всем фронтам

    После затяжной паузы в карьере, связанной с проблемами с алкоголем, наркотиками и законом, Линдси намерена вернуться в шоу-бизнес.

    В этом году в прокат выходит фильм, в котором она исполнила впервые за долгое время главную роль - «Среди теней», а сегодня звезда анонсировала возвращение к музыке. Лохан выложила в Instagram фотографию из звукозаписывающей студии, подписав ее «Упорно тружусь».

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    Линдси Лохан готовит новую музыкальную композицию
    Линдси Лохан готовит новую музыкальную композицию

    Последний ее сингл - Bossy - выходил в 2008 году, а ее последний альбом A Little More Personal был выпущен в 2005-м. 

    Стоит отметить, что поклонники с нетерпением ждут нового сингла от Линси и всячески поддерживают ее в соцсетях.

    «Она возвращается!», «Не могу дождаться, чтобы услышать ее новый альбом!», «Удачи, Линдси! Я так ждала твоей музыки!», - пишут фолловеры в соцсети.

    Джерело: Hello!

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