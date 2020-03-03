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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян cнялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера (фото)

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян устроила сексуальную фотосессию</p> <div></div> - Ким Кардашьян cнялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера (фото)

    39-летняя Ким Кардашьян устроила сексуальную фотосессию

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда примерила провокационный образ, показав свое тело в лучших ракурсах

    39-летняя инстадива Ким Кардашьян предстала в длинном белом платье, обтягивающем фигуру. Ким выбрала необычный фасон - из-за отсутствия рукавов модели пришлось спрятать руки внутри наряда. Через просвечивающую ткань также можно разглядеть обнаженную грудь Кардашьян. Многодетная мама отказалась от нижнего белья, чтобы придать аутфиту большей сексуальности.

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    Ким Кардашьян cнялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера (фото)
    Ким Кардашьян cнялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера (фото)
    Ким Кардашьян cнялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера (фото)
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Ким дополнила экстравагантный look прической в этническом стиле. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заплела африканские косички. Это разгневало подписчиков звезды.

    Поклонники обвинили жену Канье Уэста в присвоении символов чужой ей культуры. «Нет, только не это, сестричка», «Перестань носить эту прическу», «Ты делаешь всё ради внимания, зная наперед, что этот разозлит людей!» - возмутились пользователи Instagram.

     Читайте также: Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»

     

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