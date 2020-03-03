Ким Кардашьян cнялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера (фото)



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39-летняя Ким Кардашьян устроила сексуальную фотосессию Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда примерила провокационный образ, показав свое тело в лучших ракурсах

39-летняя инстадива Ким Кардашьян предстала в длинном белом платье, обтягивающем фигуру. Ким выбрала необычный фасон - из-за отсутствия рукавов модели пришлось спрятать руки внутри наряда. Через просвечивающую ткань также можно разглядеть обнаженную грудь Кардашьян. Многодетная мама отказалась от нижнего белья, чтобы придать аутфиту большей сексуальности.

Ким дополнила экстравагантный look прической в этническом стиле. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заплела африканские косички. Это разгневало подписчиков звезды.

Поклонники обвинили жену Канье Уэста в присвоении символов чужой ей культуры. «Нет, только не это, сестричка», «Перестань носить эту прическу», «Ты делаешь всё ради внимания, зная наперед, что этот разозлит людей!» - возмутились пользователи Instagram.