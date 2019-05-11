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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож

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    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож

    Светская львица держит интригу

    Вчера реалити-дива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз: суррогатная мать родила паре сына. У себя в Twitter телезвезда написала: «Он здесь, и он прекрасен». А позже она добавила, что он - копия Чикаго в детстве!

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    Сегодня инсайдер поделился с порталом DailyMail, что Ким и Канье еще не определились с именем ребенка: «Они хотели сначала увидеть малыша, а потом уже дать ему имя. Ким и Канье присутствовали на родах в больнице и были в полном восторге. Их маленький мальчик очень милый и точная копия Ким. Ребенок все еще в больнице сегодня, но на днях они собираются уже забрать его домой».

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    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож
    Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож

    А еще инсайдер признался, что остальные дети Ким и Канье - Норт, Чикаго и Сейнт - уже познакомились с малышом: «Они все очень обрадовались пополнению. Но больше всех была счастлива Норт!».

     Читайте также: Сутки спал, а потом проснулся: принц Гарри увлекательно рассказал о первом дне сына.


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