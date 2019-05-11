Ким Кардашьян еще не придумала имя для сына, но рассказали, на кого он похож



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светская львица держит интригу

Вчера реалити-дива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз: суррогатная мать родила паре сына. У себя в Twitter телезвезда написала: «Он здесь, и он прекрасен». А позже она добавила, что он - копия Чикаго в детстве!

Сегодня инсайдер поделился с порталом DailyMail, что Ким и Канье еще не определились с именем ребенка: «Они хотели сначала увидеть малыша, а потом уже дать ему имя. Ким и Канье присутствовали на родах в больнице и были в полном восторге. Их маленький мальчик очень милый и точная копия Ким. Ребенок все еще в больнице сегодня, но на днях они собираются уже забрать его домой».

А еще инсайдер признался, что остальные дети Ким и Канье - Норт, Чикаго и Сейнт - уже познакомились с малышом: «Они все очень обрадовались пополнению. Но больше всех была счастлива Норт!».



