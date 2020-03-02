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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян

    Звезда показала, как выглядела в девятом классе

    В своем Инстаграме Ким Кардашян периодически делится с поклонниками архивными фотокарточками и почти всегда получает шквал эмоций в качестве обратной связи. На этот раз она показала свое фото, на котором она еще школьница. «9 класс» - подписала публикацию топ-блогер.

    screenshot_9_22
    instagram.com/kimkardashian/

    Подписчики пришли в невероятный восторг, засыпав комплиментами супругу Канье Уэста. Ее фото получило за два дня более трех с половиной миллионов лайков.  И многие подметили сильное сходство с дочкой Чикаго:

    1 з 82
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией
    Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией

    «О боже мой!!!», «Так прекрасна!», «Она выглядит точь-в-точь как Чикаго», «Так похожа на Чи Чи!» - восклицают фанаты под фотографией.

     Читайте также: Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»
    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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