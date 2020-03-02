Ким Кардашьян поделилась своей школьной фотографией



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Ким Кардашьян

Звезда показала, как выглядела в девятом классе

В своем Инстаграме Ким Кардашян периодически делится с поклонниками архивными фотокарточками и почти всегда получает шквал эмоций в качестве обратной связи. На этот раз она показала свое фото, на котором она еще школьница. «9 класс» - подписала публикацию топ-блогер.

instagram.com/kimkardashian/

Подписчики пришли в невероятный восторг, засыпав комплиментами супругу Канье Уэста. Ее фото получило за два дня более трех с половиной миллионов лайков. И многие подметили сильное сходство с дочкой Чикаго:

«О боже мой!!!», «Так прекрасна!», «Она выглядит точь-в-точь как Чикаго», «Так похожа на Чи Чи!» - восклицают фанаты под фотографией.