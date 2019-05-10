Ким Кардашьян работает над фильмом об уголовном правосудии
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Розсилка
Ким Кардашьян
38-летняя Ким Кардашьян занялась своим новым проектом
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» готовится выпустить документальный фильм о реформе системы уголовного правосудия в США.
В центре сюжета картины окажутся попытки Ким помочь американцам, которые были несправедливо осуждены. Супруга Канье Уэста намерена бороться с несовершенством уголовного правосудия США.
В фильме она подробно расскажет о своей работе по освобождению 63-летней Элис Джонсон, которая была приговорена более 20 лет назад к тюремному заключению за хранение наркотиков.
Весной этого года Ким Кардашьян сообщила, что получает юридическое образование. В 2022 году она сдаст экзамен и получить лицензию адвоката.
Джерело: graziamagazine.ru