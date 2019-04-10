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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян рассказала о краже из бутика брендовых очков

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян рассказала о краже из бутика брендовых очков
    Ким Кардашьян

    38-летняя Ким Кардашьян поделилась историей, которая произошла с ней и ее 34-летней сестрой Хлои

     Оказывается, будучи подростками они нарушили закон.

    Супруга Канье Уэста призналась, что все случилось во время поездки на Гавайи. Сестры остались без присмотра взрослых и отправились на шопинг. По пути им попался бутик Christian Dior, где ни оказалось ни души. По словам Кардашьян, они не могли не упустить возможность пошалить.

    «Это было даже дико… в магазине вообще никого не было. Хлои очень хотела очки Dior, поэтому она взяла их, и мы просто ушли», — рассказала звезда.

    Кстати, эти очки до сих пор есть у сестер, правда хранятся они у Ким. Телезвезда любит смотреть на них и вспоминать этот случай.

    «Нам казалось это диким и потому забавным. Мне кажется сотрудница бутика ушла в туалет или была еще где-то, а мы повеселились», — поделилась она.

    Сейчас же у Кардашьян своя линия солнцезащитных очков. Вместе с брендом Carolina Lemke она выпустила коллаборацию, анонсировав это событие эффектными фото.

    Джерело: graziamagazine.ru

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