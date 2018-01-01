Звезда «Секретных материалов» снялась обнаженной

49-летняя Джиллиан Андерсон поделилась в соцсети пикантным снимком

Американская актриса, звезда сериала «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон продемонстрировала, на что способна ради животных. Актриса приняла участие в кампании организации PETA, которая ведет борьбу за права животных. Так, 49-летняя знаменитость полностью обнажилась, чтобы обратить внимание на проблемы пушистиков. Фотографией



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49-летняя Джиллиан Андерсон поделилась в соцсети пикантным снимком

Американская актриса, звезда сериала «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон продемонстрировала, на что способна ради животных.

Актриса приняла участие в кампании организации PETA, которая ведет борьбу за права животных. Так, 49-летняя знаменитость полностью обнажилась, чтобы обратить внимание на проблемы пушистиков.

Фотографией актриса поделилась на своей странице в Instagram. На черно-белом фото Джиллиан позирует обнаженной, а интимные места прикрывает руками. Образ актрисы дополнили игривые ушки.

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