  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Звезда «Секретных материалов» снялась обнаженной

    49-летняя Джиллиан Андерсон поделилась в соцсети пикантным снимком
    Американская актриса, звезда сериала «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон продемонстрировала, на что способна ради животных. Актриса приняла участие в кампании организации PETA, которая ведет борьбу за права животных. Так, 49-летняя знаменитость полностью обнажилась, чтобы обратить внимание на проблемы пушистиков. Фотографией
    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка

    49-летняя Джиллиан Андерсон поделилась в соцсети пикантным снимком

    Американская актриса, звезда сериала «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон продемонстрировала, на что способна ради животных.

    Актриса приняла участие в кампании организации PETA, которая ведет борьбу за права животных. Так, 49-летняя знаменитость полностью обнажилась, чтобы обратить внимание на проблемы пушистиков.

    Фотографией актриса поделилась на своей странице в Instagram. На черно-белом фото Джиллиан позирует обнаженной, а интимные места прикрывает руками. Образ актрисы дополнили игривые ушки. 

    -3_14

    Читайте также: Экстремальная фотосессия героев «Секретных материалов» стала вирусной

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ