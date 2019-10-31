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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Модель намерена получить сумму за моральный ущерб, ведь разработчики использовали ее фото

    Ким Кардашьян засудит разработчиков онлайн-приложения для селфи за незаконное использование ее фото. За нанесенный ей моральный ущерб модель намерена получить 10 миллионов долларов – именно столько, по словам Кардашьян, стоит нарушение ее авторских прав.

    TMZ отмечает, что владельцы приложения iHandy без спроса взяли снимок Кардашьян 2017 года и начали продвигать с помощью него услуги ретуши кадров. Пользователям обещали несколько вариантов нового макияжа и добавление необычных эффектов. Когда же Кардашьян выдвинула свои претензии, создатели IHandy внезапно заявили, что не знали, кто именно изображен на фото.

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    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов
    Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на $10 миллионов

    Адвокат Кардашьян отметил, что перед тем, как официально зарегистрировать иск, IHandy даже угрожали Кардашьян и требовали, чтобы она не подавала на них в суд, иначе они «найдут ее». Сейчас IT-разработчикам предстоит расплатиться с моделью.

     Читайте также: Без макияжа и фильтров: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме

     

    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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